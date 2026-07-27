Desaparición de Axel González: la defensa denunció intentos de censura y cuestionó la falta de habilitación de feria

A más de dos meses de la desaparición de Axel Alejandro González en la provincia del Chaco, los abogados defensores Miguel Barceló y Macarena Barceló Fogar promovieron una acción de hábeas data en el marco de la investigación para conocer si existen procesos paralelos o intervenciones telefónicas vinculadas a la causa.

Axel fue visto por última vez el 17 de mayo al salir de su domicilio del barrio Takay de Puerto Tirol, en el área metropolitana de Resistencia, con destino a la vivienda de su ex novia. Cuando no respondió mensajes ni regresó a su casa, la familia hizo la denuncia y se activó un operativo de búsqueda en zonas cercanas al riacho Arazá.

Mientras crecen los cuestionamientos por el accionar de los agentes de la Comisaría Segunda de Fontana durante los primeros días de búsqueda, la fiscal Eugenia Arolfo, integrante del Equipo Fiscal Especial (EFE), dictó la prisión preventiva para tres hombres vinculados al caso. Se trata de Ramón “Cuno” Gómez, imputado por amenazas, junto a Leonardo Silva y Antonio Iñiguez, acusados de encubrimiento.

En la presentación del hábeas frente al Juzgado de Garantías N° 3, los abogados solicitaron conocer si alguna dependencia policial, judicial o fuerza de seguridad requirió la apertura de un proceso autónomo vinculado al expediente principal y pidieron la habilitación de la feria judicial para tratar el planteo. Según explicaron los defensores, el pedido se fundamenta en el derecho de las partes a conocer la existencia de actuaciones judiciales relacionadas con una investigación en la que intervienen personas privadas de su libertad.

En un video difundido la semana pasada, el abogado Barceló aseguró que el estudio jurídico sufrió tres denuncias como spam en sus teléfonos celulares durante la última semana y sostuvo que esa situación afecta la comunicación con clientes y la difusión de información sobre causas judiciales.

"Parece que no quieren que brindemos información, que nos comuniquemos con las personas. Quieren censurar, quieren impedir que el Estudio Barceló se comunique y lo están haciendo ya en esta semana tres veces", expresó el letrado de acuerdo a lo detallado por Chaco Ahora. Además, indicó que desconoce si se trata de una situación local o nacional, aunque afirmó que continuarán ejerciendo la defensa de sus clientes.

El Juzgado no habilitó la feria judicial

Sin embargo, el Juzgado de Garantías N° 3, mediante una resolución fechada el 23 de julio, informó que los planteos serán considerados una vez reanudada la actividad judicial ordinaria, al señalar que los requirentes no solicitaron la habilitación de la feria judicial para esas actuaciones.

La resolución expresa que los escritos presentados serán tratados cuando finalice el receso judicial, ya que el tribunal se encuentra abocado exclusivamente a las tareas previstas para ese período. Barceló cuestionó esa decisión y sostuvo que, pese a la feria, "los únicos que están presentando cosas son los Barceló", al tiempo que criticó que no se estén resolviendo los planteos formulados por la defensa.

Hace algunos días, el Comité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Chaco, en su carácter de querellante institucional en la causa, solicitó al Equipo Fiscal Especial la habilitación de días y horas inhábiles para garantizar la continuidad de las medidas investigativas y de prueba pendientes.

En ese sentido, el organismo señaló que continúan pendientes diversas medidas que requieren una actuación inmediata, entre ellas la recepción de testimonios, el análisis de registros fílmicos, la producción de informes y otras diligencias necesarias para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, la respuesta del Juzgado N°3 desestimó cualquier posibilidad de que se eso suceda.