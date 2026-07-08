Caso Axel González: solicitaron el sobreseimiento del amigo que vio al joven por última vez

En un giro importante en la causa que investiga la desaparición de Axel González, la fiscal provisoria del Equipo Fiscal N° 14, Julieta Arolfo, solicitó al Juzgado de Garantías N° 3 el sobreseimiento parcial y definitivo de Ariel Esteban Lázaro, amigo y última persona que vio al joven de 21 años antes de su desaparición.

Lázaro, conocido en el expediente como “Pavita”, había sido imputado por el delito de encubrimiento, bajo la sospecha de haber brindado versiones contradictorias o de haber obstaculizado la investigación. Sin embargo, tras revisar el conjunto de testimonios, registros fílmicos, informes policiales y constancias incorporadas a la causa, la Fiscalía concluyó que no hay elementos para sostener esa acusación.

Axel salió de su casa en Resistencia, el 16 de mayo pasado, para encontrarse con su expareja en Fontana. Cuando no respondió mensajes ni regresó, su familia hizo la denuncia y se activó un operativo de búsqueda en zonas cercanas al riacho Arazá.

Horas más tarde, Ariel Lázaro relató los tensos momentos que vivieron durante esa madrugada del domingo 17 de mayo. Según su testimonio, la situación dio un giro inesperado mientras regresaban a pie. "La última vez que estuve con él íbamos para su casa caminando y nos empezó a perseguir un móvil de la Policía", explicó el joven en declaraciones a medios locales.

Según detalló, ambos se separaron y los efectivos policiales iniciaron una persecución a pie. Ariel detalló que uno de los agentes corría con "una pistola en la mano", mientras que el otro volvió al patrullero para salir rápidamente hacia la misma dirección. Además, advirtió que él mismo había recibido amenazas previas de los agentes tras culparlo de un robo.

La madre radicó la denuncia contra agentes de la Comisaría Segunda de Fontana. Tiempo después, las autoridades ordenaron el apartamiento del jefe de la comisaría, todo el personal de guardia y otros dos agentes.

Desaparición de Axel González: Lázaro, de sospechoso a testigo

El planteo fiscal marca un cambio fuerte en la lectura del expediente. Según la resolución, los elementos de prueba “confirman la veracidad” de los dichos de Lázaro y permiten reconstruir que él estuvo junto a Axel hasta que se produjo la intervención de personal policial.

La fiscalía sostuvo que el amigo del desaparecido no desplegó maniobras para desviar la investigación ni proteger a eventuales responsables. Por el contrario, entendió que sus manifestaciones fueron corroboradas por otras declaraciones y por elementos objetivos, entre ellos cámaras de seguridad y registros de GPS de móviles policiales.

En términos procesales, la fiscal Arolfo pidió aplicar los artículos 357 y 359, inciso 1, segundo supuesto, del Código Procesal Penal del Chaco, al considerar que el hecho investigado no fue cometido por el imputado. El sobreseimiento solicitado corresponde al delito de encubrimiento, previsto en el artículo 277, inciso 1, apartado “a”, del Código Penal.

En un testimonio clave, la madre de Axel afirmó que su hijo "vivía con miedo"

La madre de Axel, María Gómez y su hermano mayor, Leandro González, se presentaron en la sede de la fiscalía para brindar su testimonio la semana pasada. Fuentes cercanas a la causa revelaron a El Destape que la familia "mantiene sospechas sobre los vínculos entre integrantes del denominado clan Gómez, sectores policiales y personas vinculadas al narcotráfico" y solicitaron que esa línea investigativa "no sea descartada".

Según pudo saber este medio sobre la declaración realizada el pasado miércoles, la madre contó que Axel "sufrió agresiones y amenazas por parte de efectivos policiales en reiteradas oportunidades". Además, identificó a un efectivo de apellido Méndez como uno de los que lo habrían golpeado anteriormente.

María declaró que su hijo "vivía con miedo, que en los últimos meses prácticamente no dormía durante las noches y que temía volver a ser detenido por policías". Relató que, en una detención ocurrida en 2025, Axel le manifestó haber sido trasladado a la Comisaría Segunda de Fontana cuando se encontraba en refacción, donde habría sido torturado y golpeado por los efectivos.

También recordó un grave episodio ocurrido en septiembre de 2024, cuando -según su relato- el chico habría sido atacado junto a integrantes de su familia, hecho que considera relevante para comprender el contexto de violencia previo a su desaparición. La declaración fue interrumpida por disposición de la Fiscalía debido al estado emocional y físico de la testigo, quedando pendiente una nueva audiencia para completar su ampliación testimonial.