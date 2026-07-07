"Dios resucitado": que dijeron los medios del mundo ante el triunfo de Argentina

La agónica victoria de Argentina contra Egipto, luego de haber estado dos goles abajo, fue reflejada en los medios del mundo como una jornada histórica para la historia de la Copa del Mundo. El eje de la noticia estuvo en el capital albiceleste, Lionel Messi, que anotó el empate de lo que luego sería un 3-2, que le daría el pasaje a cuartos de final.

El diario británico The Guardian puso el eje en el capitán argentino. "La Argentina de Lionel Messi impulsó una destacable contraataque con tres goles sobre la hora para alcanzar los cuatros de final", tituló. El diario AS de España fue más efusivo con el 10: "Dios resucitado".

"¡Remontada faraónica y polémica de Argentina!", tituló Marca. El diario deportivo español también hizo un apartado sobre "las lágrimas de Messi", que "lo dicen todo en una remontada para la historia", en referencia a que hasta casi la mitad del segundo tiempo, Egipto estuvo dos goles arriba.

"Argentina hizo tres goles en doce minutos, lo dió vuelta contra Egipto y va hacia cuartos de la Copa", sintetizó O Globo de Brasil. "Messi y Argentina logran agónica remontada 3-2 ante Egipto y avanza a cuartos de final", publicó La Jornada de México.

"Lionel Messi inspiró a Argentina, para una de las más grandes remontadas de todos los tiempos en la Copa del Mundo contra Egipto", publicó el medio deportivo neoyorkino. El diario francés L'Equipe denominó el triunfo como "el milagro argentino".

Los medios egipcios lamentaron haber perdido el partido, que tuvieron en sus manos. "¿Cómo convirtió Messi una pesadilla en una noche histórica contra Egipto?", publicó Koora, medio deportivo de Egipto.

El medio italiano Corriere Dello Sport tituló "¡Argentina, y una remontada mundial! Marcó 3 en 13 minutos y manda a casa a Egipto ¡Messi vuela a cuartos!, mientras que el alemán Bild publicó "locura de Messi"