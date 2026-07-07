Lionel Messi no para de agrandar su trayectoria en la Selección. Tras un agónico triunfo ante Egipto, el capitán argentino rompió varios récords este martes en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta, entre ellos la asistencia con un centro para el cabezazo del Cristian "Cuti" Romero y su gol para el 2-2 parcial ante el equipo africano.

Los tantos de la Albiceleste los metieron Romero, Messi y Enzo Fernández, quien cabeceó un centro preciso de Lautaro Martínez. El sábado se enfrentará al ganador de Colombia - Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. En tanto, el capitán argentino estiró su récord goleador, de asistencias, partidos consecutivos marcando goles, igualó a Guillermo Stabile como el argentino que más goles convirtió en una sola Copa del Mundo y continúa en su disputa por la Bota de Oro de esta competencia.

Con el tanto de hoy, llegó a 21 goles convertidos en Copa del Mundo, dejando muy atrás los 16 de Miroslav Klose (Alemania), pero seguido por el francés Kylian Mbappé con 19 y aún sigue en competencia.

Los récords de Messi

En cuanto a las asistencias, Messi acumuló 10 en Mundiales, igualando la marca que la FIFA le había otorgado a Pelé, aunque hay dos que están puestas en duda. Con el gol de esta tarde, ya alcanzó los ocho tantos durante el Mundial 2026 y se encuentra en la cima de la tabla de goleadores con uno más que el noruego Erling Haaland y Mbappé.

Por otro lado, es el noveno partido consecutivo en el que la Pulga marca goles en Mundiales, ya lo había hecho en Qatar contra Australia, Países Bajos, Croacia y Francia, mientras que en esta nueva edición no dejó equipo sin golear: le convirtió tantos a Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde y, ahora, Egipto.

También se convirtió en el primer jugador en marcar en seis partidos consecutivos de eliminación directa, superando a los brasileños Leónidas da Silva y Vavá, y al húngaro György Sárosi, que quedaron con 5. Otro de los récords a destacar de Messi es que ya metió 15 goles con más de 35 años, algo sin precedentes en nuestro país.

Además, se quedó con el récord de ser el jugador con mayor edad en hacer una asistencia y un gol en el mismo partido, superando al sueco Nils Liedholm, que lo había hecho en 1958 a los 35 años.