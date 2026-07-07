Julián Álvarez contó lo que se dijeron los jugadores de Argentina para dar vuelta el partido contra Egipto

El delantero argentino Juliàn Álvarez develó las intimidades del vestuario de Argentina antes de dar vuelta el partido en los octavos de final del Mundial 2026 contra Egipto. El agónico 3 a 2 se consiguió, de acuerdo al jugador argentino, después de que todo el equipo se convenciera de que "los goles iban a llegar".

"Las palabras fueron que no habìa que dejar de creer, ir hasta el final. Sabemos de què somos capaces. sabíamos que iban a llegar y por suerte llegaron sobre el final", aseguró después del partido histórico de Argentina. Y definió: "Por como se dio, en un mundial, es uno de los mas importantes de los últimos años de la Selección".

Egipto se había puesto en ventaja a través de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko, pero los dirigidos por Lionel Scaloni revirtieron la historia gracias a los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

En el segundo tiempo, Egipto se replegó en defensa y quedó a la espera para aprovechar alguna contra y dar el golpe que podía ser de knock out.

Los egipcios estiraron la ventaja a los 15 minutos del complemento, cuando Mostafa Ziko anotó de contra, pero finalmente el gol fue anulado por una falta previa. Sin embargo, el mismo jugador fue el encargado de poner el 2-0 que parecía definitivo a los 22 minutos de la segunda mitad con una contra prácticamente calcada a la anterior.

Cuando parecía que las esperanzas argentinas se diluían, el “Cuti” Romero descontó con un tremendo cabezazo tras un preciso centro de Messi. El mismo Messi anotó después la igualdad a los 38 minutos del segundo tiempo, con una tremenda volea dentro del área que gritó con todas sus fuerzas. Finalmente, el gol de la victoria de la Selección argentina llegó a los 47 del complemento, cuando Fernández cabeceó con muchísima precisión gracias a un centro perfecto de Lautaro Martínez.

Lo que dijo Enzo Fernández después de su agónico gol

El mediocampista Enzo Fernández, héroe del triunfo contra Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, resaltó la unión del equipo dirigido por Lionel Scaloni al asegurar que hay "un grupo fenomenal, que nunca se da por vencido" y le agradeció a Dios por “poder vivir este momento”.

"Se me dio en el último minuto", manifestó el jugador argentino que sellò la victoria. "Sabemos cómo lo vivimos todo y que el fútbol te regale estos momentos es increíble para nosotros. Se siente mucho el apoyo y vamos a seguir luchando hasta el final". Este es el segundo tanto del ex River Plate y Benfica en Mundiales: el anterior había sido contra México en la fase de grupos de Qatar 2022, con tan solo 164 minutos disputados con la camiseta argentina.