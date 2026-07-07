Video: la emoción del Dibu Martínez después del triunfo ante Egipto en el Mundial 2026

La reacción del Dibu Martínez tras la victoria de Argentina frente a Egipto.

La Selección Argentina le ganó 3-2 a Egipto con un gol sobre el final de Enzo Fernández, quien conectó un centro de Lautaro Martínez cuando se terminaba el partido. Una vez que el árbitro hizo sonar el silbato para marcar el final del encuentro, Emiliano "Dibu" Martínez no pudo contener la emoción y se desplomó en el piso, mientras Gonzalo Montiel se acercaba para abrazarlo.

Los tantos de la Albiceleste los metieron Cristian "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, quien cabeceó un centro preciso de Lautaro Martínez. El sábado, desde las 22 se enfrentará al ganador de Colombia - Suiza por los cuartos de final.

A los 15 minutos, el central egipcio Yasser Ibrahim conectó un centro y puso el 1-0 para los africanos, resultado que se extendió tras un contraataque que concluyó el delantero Mostafa Ziko. En el minuto 79, el Cuti Romero conectó un centro de Messi para descontar y Messi lo empató a los 83 minutos.

En el minuto 92, Julián Álvarez le robó una pelota a Mohamed Salah y se le pasó a Lautaro Martínez, quien corrió al vacío por la derecha. Una vez que el delantero del Inter de Milán tuvo la pelota, esperó por la llegada de Enzo: centro a la cabeza, remate esquinado y Argentina a los cuartos de final. Una vez que el árbitro pitó el final del encuentro, Lionel Messi se emocionó al compás de todos los argentinos.

Argentina le ganó 3-2 a Egipto con un gol agónico de Enzo Fernández.

El desahogo de Enzo Fernández después del partido

Una vez concluido el encuentro, Enzo Fernández se mostró emocionado por haber convertido el gol del triunfo."Se me dio en el último minuto", manifestó el capitán del Chelsea, antes de agregar: "Sabemos cómo lo vivimos todo y que el fútbol te regale estos momentos es increíble para nosotros. Se siente mucho el apoyo y vamos a seguir luchando hasta el final".

"Anhelaba el gol en el Mundial, después de lo que pasó en Qatar. Soy un privilegiado por vivir estos momentos", expresó Fernández. En diálogo la Televisión Pública, le agradeció "a toda la gente que está" en Estados Unidos y "a todos" los que lo vieron desde Argentina. “Pasaron cuatro años de Qatar, vinimos a disfrutar de otro mundial y a representar a nuestro país y eso es lo que hacemos”, señaló en declaraciones para TV Pública.