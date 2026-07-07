Ver Suiza vs. Colombia en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Suiza se cruza con Colombia en un partidazo.

Colombia y Suiza se enfrentan este lunes a las 17 (horario argentino) por un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026. La selección sudamericana afrontará uno de los desafíos más importantes del torneo con la ilusión de volver a instalarse en los cuartos de final de una Copa del Mundo, mientras que el conjunto europeo llega respaldado por su tradicional solidez táctica y con el objetivo de confirmar su condición de rival incómodo en las fases de eliminación directa.

El cruce, que promete intensidad y equilibrio, encuentra a ambos equipos con argumentos para ilusionarse. Colombia viene de superar con gran autoridad una exigente llave para meterse entre los 16 mejores frente a Ghana, mientras que Suiza dejó una imagen convincente en la ronda anterior ante Argelia. El partido también estará marcado por algunas bajas que pueden ser sensibles y dos equipos que sueñan con que esta sea su mejor Copa del Mundo.

Por dónde ver Colombia contra Suiza

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Colombia y Suiza de este lunes a las 17 (hora de Argentina) será transmitido por DSports, Flow y Paramount +.

Cómo llegan a este cruce Colombia y Suiza

Después de eliminar a Ghana por 1-0 gracias al gol de Jhon Arias, el entrenador Néstor Lorenzo mantendría la base del equipo, aunque deberá modificar el ataque por la lesión muscular de Jhon Córdoba, que quedó descartado para el resto del certamen. Su reemplazante sería Luis Suárez, acompañado por Luis Díaz y Arias en ofensiva. En el resto de la formación no se esperan grandes variantes, apostando al gran nivel que viene mostrando a lo largo de la copa Gustavo Puerta, mediocampista del Racing del Santander que es una de las grandes revelaciones del torneo. Y con un Daniel Muñoz en el lateral derecho que fue otro de los puntos más altos.

Gustavo Puerta, una de las revelaciones del torneo.

Del otro lado aparece una Suiza que respeta profundamente el potencial colombiano. En la conferencia previa, el entrenador Murat Yakin reconoció que hay tres aspectos que le generan especial preocupación: la velocidad de los extremos colombianos, la calidad técnica de James Rodríguez para conducir el juego y la fortaleza física que exhibe el equipo sudamericano durante los 90 minutos. El seleccionador europeo aseguró que será indispensable mantener el orden defensivo y evitar pérdidas en la mitad de la cancha para no sufrir las transiciones rápidas del elenco cafetero.