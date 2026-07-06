Mendoza avanza con un nuevo tren que beneficiará a pasajeros y turistas

Mendoza dio un nuevo paso en la expansión de su sistema ferroviario con la adjudicación del Tren de Cercanías del Este, una obra que ampliará la red de pasajeros, integrará nuevas localidades al Metrotranvía y forma parte de un plan de modernización del transporte público provincial.

El proyecto contempla la recuperación de la histórica traza ferroviaria entre Gutiérrez, en Maipú, y San Martín, con una extensión cercana a los 35 kilómetros. Además, se complementa con otras iniciativas como la expansión del Metrotranvía, la recuperación del Tren Trasandino y la incorporación del sistema SUBE como medio de pago en toda la red.

¿Cómo será el nuevo Tren de Cercanías de Mendoza?

La obra ya fue adjudicada a un consorcio integrado por las empresas CEOSA y Cartellone, que tendrá a cargo la ejecución de los trabajos. El presupuesto oficial ronda los 85 millones de dólares y será financiado en partes iguales por el Gobierno de Mendoza y el sector privado, mientras que el Estado nacional cedió el uso de la infraestructura ferroviaria necesaria para el proyecto.

El recorrido unirá la estación Gutiérrez con San Martín, atravesando Palmira y otras localidades del este provincial. El objetivo es ofrecer una alternativa al transporte automotor para miles de pasajeros que diariamente se trasladan hacia el Gran Mendoza.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sostuvo al anunciar el proyecto que el tren permitirá "recuperar infraestructura estratégica para mejorar la conectividad y el desarrollo regional". Por su parte, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, explicó que la iniciativa busca aprovechar las vías existentes para ofrecer un servicio moderno y eficiente.

El Tren de Cercanías forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el transporte ferroviario mendocino. En paralelo avanzan las obras de extensión del Metrotranvía hacia el Aeropuerto Internacional El Plumerillo y Luján de Cuyo, lo que permitirá ampliar la cobertura del sistema de pasajeros.

También continúa el desarrollo del Tren Turístico del Vino, que conectará la ciudad de Mendoza con distintas bodegas de la provincia utilizando parte de la infraestructura ferroviaria recuperada. A esto se suma el proyecto para reactivar el histórico Ferrocarril Trasandino, que busca volver a vincular Argentina con Chile a través de la cordillera.

Otra de las novedades será la incorporación de la tarjeta SUBE como medio de pago unificado para el Metrotranvía y los nuevos servicios ferroviarios, con el objetivo de facilitar los trasbordos e integrar el sistema de transporte público.