La propuesta permite viajar entre Viedma y San Carlos de Bariloche a bordo de uno de los recorridos ferroviarios más emblemáticos de la Argentina

El Tren Patagónico habilitó este martes 16 la venta de pasajes para los servicios correspondientes a julio 2026, en el marco de la temporada de vacaciones de invierno. La propuesta permite viajar entre Viedma y San Carlos de Bariloche a bordo de uno de los recorridos ferroviarios más emblemáticos de la Argentina, que atraviesa más de 800 kilómetros de paisajes de la provincia de Río Negro.

Cada invierno, el servicio se convierte en una de las opciones más buscadas por turistas y residentes que desean recorrer la Patagonia de una manera diferente, atravesando la estepa rionegrina y llegando hasta la cordillera en plena temporada de nieve.

¿Cómo es el recorrido del Tren Patagónico?

El trayecto une la ciudad de Viedma, sobre la costa atlántica, con San Carlos de Bariloche, en la cordillera de los Andes. Durante el viaje, la formación atraviesa distintas localidades y parajes de la Región Sur de Río Negro, ofreciendo una experiencia que combina transporte y turismo.

El recorrido completo demanda alrededor de 18 horas y media y permite observar algunos de los paisajes más característicos de la Patagonia, desde la meseta rionegrina hasta las montañas nevadas de la zona andina.

El Tren Patagónico es operado por la provincia de Río Negro y constituye uno de los servicios ferroviarios de larga distancia más importantes del sur argentino. Desde hace décadas cumple un rol clave en la conexión entre distintas localidades de la provincia y también se consolidó como un atractivo turístico.

¿Qué servicios incluye el recorrido del Tren Patagónico durante la temporada de invierno 2026?

Para la temporada invernal de julio 2026, la empresa mantendrá distintas categorías de viaje y una serie de servicios destinados a mejorar la experiencia de los pasajeros. Entre ellos se encuentran los coches Pullman, camarotes para quienes buscan mayor comodidad y el tradicional coche comedor.

Además, continuará disponible el servicio de internet satelital a bordo y el traslado de vehículos mediante bandejas automovileras. Como novedad para estas vacaciones de invierno, volverá a funcionar el coche cine, una propuesta recreativa que había sido recuperada en las últimas temporadas y que busca sumar entretenimiento durante el trayecto.

La apertura de la venta de pasajes coincide con uno de los períodos de mayor demanda del año, ya que miles de viajeros eligen Bariloche como destino para disfrutar de la nieve y las actividades de la época.

Tren Patagónico | Tarifas de julio 2026

Clase Primera Sorefame

Primera residente: $ 70740

Primera NO residentes: $84996

Jubilados: abonan con 20% de descuento.

Menores de 12: abonan con 30% de descuento

Clase Camarote

Camarote residentes: 137.000

Camarote NO residentes: 165.500

Jubilados: abonan con 20% de descuento.

Menores de 12: abonan con 30% de descuento

Clase Pullman

Pullman residentes: $ 98.500

Pullman NO residentes: 118.500

Jubilados: abonan con 20% de descuento.

Menores de 12: abonan con 30% de descuento

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