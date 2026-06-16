Tren mágico por la Patagonia: ya están a la venta los pasajes del tren más soñado de Argentina.

Ya están a la venta los boletos para uno de los trenes más mágicos de Argentina, el Tren Patagónico. Después de un tiempo sin funcionar por un mantenimiento técnico en las vías, nuevamente volverá a circular por Bariloche y Viedma a partir de julio 2026.

Este recorrido atraviesa algunos de los paisajes más impresionantes de Río Negro y permite conocer la inmensidad de la estepa patagónica desde una perspectiva diferente. Realiza diferentes paradas en distintos puntos de interés de la provincia, a lo largo de sus aproximadamente 800 kilómetros de trayecto.

Como se realiza desde la tarde hasta la noche, es ideal para ver el cielo estrellado. Durante el viaje, un guía acompaña a los pasajeros compartiendo historias y curiosidades sobre los pueblos patagónicos, las tradiciones locales y la importancia histórica del ferrocarril en la región. Además, incluye un show de música en vivo y una propuesta gastronómica con comida especial de la Patagonia.

Cómo será el servicio del Tren Patagónico en julio de 2026

Según el cronograma oficial, las formaciones partirán desde Viedma los viernes a las 18 horas y emprenderán el viaje de regreso desde Bariloche los domingos a las 17 horas. Entre las estaciones más destacadas se encuentran San Antonio Oeste, Ingeniero Jacobacci y Pilcaniyeu. En Jacobacci, además, los viajeros pueden conectar con La Trochita, uno de los trenes históricos más emblemáticos de la Patagonia.

Para la temporada invernal, el servicio contará con coches Pullman, camarotes acondicionados para viajes largos y un coche restaurante con propuestas gastronómicas regionales. También estará disponible el traslado de vehículos particulares mediante bandejas especiales.

Cómo es el recorrido

El recorrido parte desde Bariloche y llega hasta la estación Perito Moreno, un paraje ubicado en la estepa rionegrina. A lo largo de unos 30 kilómetros de viaje, los pasajeros atraviesan paisajes típicos de la Patagonia y disfrutan de una experiencia diferente que combina naturaleza, historia y gastronomía.

Uno de los puntos más destacados del trayecto es el cruce sobre el río Ñirihuau. Además, desde las ventanillas se pueden apreciar vistas panorámicas de la estepa y, en días despejados, la silueta de algunos de los cerros más emblemáticos de la región.

Al llegar a la estación Perito Moreno, la experiencia continúa con una recepción que incluye bebidas calientes y canapés. Más tarde, los visitantes pueden disfrutar de una propuesta gastronómica patagónica acompañada de música en vivo, una de las características que convirtió a esta excursión en una de las más originales de Bariloche.

Una de las novedades más esperadas

Uno de los grandes atractivos de esta temporada será el regreso del coche-cine, un espacio pensado para el entretenimiento durante el recorrido. Allí se proyectarán documentales, cortometrajes infantiles y producciones realizadas en la Patagonia. Además, las formaciones dispondrán de conexión a internet satelital para que los pasajeros puedan mantenerse conectados durante gran parte del viaje.

Cuánto cuestan los pasajes

Los pasajes en categoría Pullman tienen un valor de $98.500 para residentes y de $118.500 para no residentes. En el caso de los camarotes dobles, las tarifas son de $137.000 para residentes y $165.500 para visitantes. Por su parte, quienes deseen trasladar su vehículo podrán acceder al servicio automovilero, cuyo valor parte desde los $166.500, dependiendo de las dimensiones del automóvil.