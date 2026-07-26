Celebra la Fiesta del Chorizo Seco y queda a menos de 3 horas de CABA: el pueblo clave para una escapada

Celebra la Fiesta del Chorizo Seco y queda a menos de 3 horas de la ciudad de Buenos Aires: el pueblo clave (Foto:Instagram/Feriadelchorizoseco)

Entre los cientos de destinos increíbles de la provincia de Buenos Aires, hay un pueblo que se destaca por celebrar la Fiesta del Chorizo Seco y contar con muchísimas actividades regionales para disfrutar durante una escapada: Comodoro Py en Bragado. Se trata de una pequeña y pintoresca localidad que queda a menos de tres horas de la ciudad porteña.

Así será la Fiesta de Chorizo Seco 2026 en Comodoro Py

La 23° edición de la Fiesta del Concurso del Chorizo Seco se realizará los próximos 15 y 16 de agosto en el Club Agrario de Comodoro Py. La propuesta reúne gastronomía regional, concursos, espectáculos folclóricos, destrezas criollas y otras actividades para disfrutar en familia durante el fin de semana.

La fiesta empieza el sábado 15 con la peña “Poncho y Tradición”, durante la que actuarán Alma Gaucha, Lucas Figgini, Sotreta, Miguel del Río y Quimera Folclore. Mientras que el domingo, desde las 11 hs, se podrá disfrutar del Encuentro de Peñas. Luego se realizará el desfile institucional y paseo criollo, detrás seguirán los espectáculos al aire libre con Cecilia Encina y Jesús Cardozo, y después llegará el turno de las destrezas criollas, donde habrá prueba de riendas y el entrevero de tropillas, coordinados por Roberto Curiale y Gustavo Andrade.

A partir de las 17.30 hs el Salón Mayor recibirá un espectáculo del Ballet Estampas Nativas (con Cecilia Encina, Fejumas, Terruño Folk) y finalmente llegará el concurso del Chorizo Seco, donde diferentes productores regionales competirán por ver quién tiene el mejor y más rico producto. Ambos días la conducción del evento estará a cargo de Marcelo Méndez y Néstor Irioni.

¿Cómo llegar a Comodoro Py desde la ciudad de Buenos Aires?

Comodoro Py se encuentra a aproximadamente 230 km de la ciudad de Buenos Aires y el viaje demora entre dos horas y media o tres horas, de acuerdo al tránsito. Se puede llegar fácilmente en auto y transporte público:

En auto: hay que salir desde CABA por la Autopista Acceso Oeste (Ruta Nacional 7). A la altura de Luján, empalmar con la Ruta Nacional 5 en dirección a Mercedes / Chivilcoy / Bragado. Luego avanzá sobre la RN 5 hasta el kilómetro 229,5, donde vas a ver el acceso señalizado hacia Comodoro Py. Ingresá por dicho acceso y realizá los últimos 8 km hasta entrar al pueblo. El Club Agrario se encuentra en la zona céntrica del la localidad, miuy cerca de la plaza central.

La Fiesta del Chorizo Seco cuenta con un show de destrezas criollas y varios espectáculos artísticos (Foto:Instagram/Feriadelchorizoseco)