La provincia de Buenos Aires no sólo tiene pueblos, parajes y localidades para realizar una escapada de fin de semana con el objetivo de conocer nuevos lugares y disfrutar de la naturaleza, sino que en estos lugares se realizan eventos regionales y típicos de distintos productos.

En este sentido, este fin de semana se realizará la Fiesta del Chorizo Seco en la localidad de Comodoro Py, partido de Bragado. Pero no se trata sólo de una celebración gastronómica, sino que también es una "declaración de identidad rural", como lo expresan sus organizadores.

Los visitantes caminarán en medio del humo de las parrillas, comerán un delicioso pan crocante con grasa y podrán degustar lo mejor de la producción local.

¿Cómo nació la Fiesta del Chorizo Seco?

La Fiesta del Concurso del Chorizo Seco nació en el 2001, impulsada por un grupo de damas que, tiempo atrás, habían fundado la Biblioteca Popular Florencio López. Esta vez, buscaban organizar un festejo que represente a la localidad, inspirándose en aquellas actividades productivas que marcaron a fuego la historia de su pago.

Finalmente, tras muchas reuniones, nació la fiesta, fijando su fecha para el segundo fin de semana de agosto, aprovechando el feriado del 17. Esta vez, se realizará el sábado 16 y el domingo 17, con entrada gratuita.

En 2005 se sumó el Club Agrario Comodoro Py a la fiesta, dando nuevo impulso a una celebración que no paró de crecer, sumar espectáculos y propuestas, sin perder su esencia comunitaria. “Una fiesta con sabor a pueblo, como decimos nosotros, un ambiente muy agradable”, resaltó Andrea Gómez, organizadora del evento.

¿Cómo es la Fiesta del Chorizo Seco?

El sábado por la noche se vive un animado festival folklórico en el club, con peñas y baile. Y el domingo, desde temprano, el pueblo vibra con pruebas de riendas, danzas ecuestres, un desfile institucional, maquinaria antigua y el tradicional paseo criollo, que culmina con el imponente entrevero de tropillas.

Ya entrada la tarde, las actividades se trasladan nuevamente al club: allí se realiza el esperado concurso del chorizo seco, se presentan artistas y se elige a la Flor del Pago. Durante todo el domingo, se venden comidas y chorizos en los fogones del pueblo, mientras artesanos y emprendedores exponen en la plaza.

“Es por y para la comunidad, los jardines de infantes ponen un puesto de tortas, la escuela primaria hace pizzas, el centro de jubilados, torta fritas. Tenemos mucho público y nos permite recaudar, a través del espíritu comunitario, el dinero que nos permite mantener en pie nuestras instituciones”, explicó Gómez.

Acá no se habla de “gourmet”. El chorizo es criollo, de campo y hecho con receta propia. Y cada productor jura que el suyo es el mejor. Pero no hay competencia agresiva, sino que solo hay "orgullo".