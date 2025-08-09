A menos de 50 kilómetros de San Miguel de Tucumán, hay un pueblo que te permite hacer una escapada de fin de semana como si estuvieras en una verdadera campiña europea. Se trata de Villa Nougués, localidad del Departamento Lules, que está ligada a San Javier por un camino de montaña.

Si bien se fundó a comienzos del siglo XX, tiene un pasado histórico que involucra a los jesuitas y transcurrió hace más de 300 años. Y, gracias a sus hermosos paisajes, que incluyen enormes casas y una iglesia de piedra, Villa Nougués se transformó en un destino turístico muy popular.

Desde los principios del siglo XX fue el lugar de veraneo por excelencia de las familias más ricas de Tucumán, en cuyas casas se celebraron recepciones en honor de ilustres visitantes. Poe ejemplo, por allí pasaron el expresidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, en 1913, y el Príncipe de Piamonte, Humberto de Saboya, luego convertido en el Rey Humberto II de Italia, en 1924.

La historia de esta localidad comenzó mucho antes de su fundación. Es decir, durante el siglo XVIII, estas tierras sirvieron como el asentamiento de una gran población de jesuitas, quienes permanecieron hasta 1767. Luego el sitio permaneció sin mayores cambios hasta 1899, cuando el ingeniero y exgobernador de Tucumán, Luis Francisco Nougués, decidió construir una casa de verano.

¿Qué hacer en Villa Nougués?

Al recorrer las tranquilas y zigzagueantes calles de Villa Nougués, los turistas podrán contemplar cada detalle de sus paisajes montañosos, así como conocer edificaciones antiguas y emblemáticas. Lo que caracteriza a este destino son sus construcciones de fuerte estilo europeo, más embellecidas aún por la exuberante vegetación que se abre a sus alrededores.

Su fundador quiso replicar allí la arquitectura de su pueblo natal, en el sur de Francia y al pie de los Pirineos. Estas bellas construcciones le dan un color único al lugar y tiene como hito más visitado a la capilla del Sagrado Corazón de Jesús, de estilo neogótico y construida en 1918 bajo la advocación de la Virgen de Lourdes.

Esta iglesia abrió sus puertas en 1918 y aún conserva su estructura original, con piedras a la vista, así como su interior abovedado con decoraciones en madera.

Una de las alternativas más populares para conocer Villa Nougués es reservar un paseo guiado (con traslado incluido) que comience y termine en la cercana ciudad de San Miguel de Tucumán. Los visitantes también podrán pasear por la Sierra San Javier. Además de respirar aire puro entre tanto verde, allí se encuentra el cerro Taficillo, con 1876 metros de altura. Y hay otros dos cerros más para tener tres diferentes vistas impresionantes.

Otros de sus atractivos son la gruta de la Virgen de Lourdes y el Puente colgante. Como también las plazas, locales, emprendimientos comerciales, un anfiteatro a cielo abierto y la cascada del río Noque.

¿Cómo llegar a Villa Nougués?

Quienes deseen visitar la localidad por cuenta propia, deberán emprender un corto viaje hacia el sur de la capital tucumana, por la Ruta Provincial 301, hasta llegar a su intersección con la Ruta Provincial 338.

Por último, desde este cruce será necesario recorrer otros 17 kilómetros por un camino de montaña repleto de curvas cerradas, que gana altura con facilidad y está rodeado de bosques.

A este lugar se puede acceder en auto, en bicicleta, a pie o a caballo, deslumbrándose a cada paso con la maravillosa vegetación y las imponentes vistas de la ciudad.