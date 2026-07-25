Se viene el Festival del Osobuco al Disco con música y actividades gratuitas: dónde y cómo llegar

El partido bonaerense de Suipacha se prepara para recibir la primera edición del Festival del Osobuco al Disco, una propuesta gastronómica que buscará reunir a vecinos y turistas alrededor de uno de los platos tradicionales de la cocina argentina.

El encuentro se realizará el domingo 26 de julio, desde las 9 horas, en la Plaza Brown, con entrada gratuita y una programación que incluirá concurso de cocina, feria de emprendedores, espectáculos musicales y actividades para toda la familia.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Municipio y del Centro de Educación Agraria (CEA) N.º 24, y apunta a consolidarse como un nuevo atractivo turístico y gastronómico para el interior de la provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es la agenda del Festival del Osobuco al Disco de Suipacha?

El gran protagonista de la jornada será el osobuco cocinado al disco, una preparación que competirá en un certamen donde cocineros y aficionados presentarán sus mejores recetas. Los visitantes también podrán degustar distintas versiones del plato en los puestos gastronómicos instalados alrededor de la plaza.

Además del concurso culinario, el festival ofrecerá una feria de emprendedores y artesanos con productos regionales, música en vivo y presentaciones de grupos de danza folclórica, con el objetivo de convertir el evento en un paseo para disfrutar durante todo el día.

Desde el Municipio de Suipacha señalaron que la propuesta busca fortalecer el turismo y generar movimiento en comercios, restaurantes y servicios locales, promoviendo la gastronomía como parte de la identidad del distrito.

Cómo llegar a Suipacha desde la Ciudad de Buenos Aires

Suipacha está ubicado a unos 126 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la Ruta Nacional 5, por lo que el viaje en auto demanda aproximadamente dos horas, dependiendo del tránsito.

Para llegar desde CABA, el recorrido más habitual consiste en tomar el Acceso Oeste, continuar por la Ruta Nacional 5 en dirección a Mercedes y seguir hasta el ingreso a Suipacha.

Quienes prefieran el transporte público también pueden viajar en tren hasta Mercedes y desde allí combinar con servicios de ómnibus, aunque la alternativa más directa suele ser el servicio de micros de media distancia que conecta diariamente la terminal de Retiro con esa localidad bonaerense.