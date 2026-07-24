La provincia de Mendoza puso en marcha Modo Testigo, una nueva herramienta que permite a los ciudadanos denunciar infracciones de tránsito mediante el envío de fotos y videos por WhatsApp.

La iniciativa comenzó a funcionar tras la reglamentación de la Ley 9701 y, en esta primera etapa, tendrá un carácter preventivo y educativo, sin generar multas automáticas para los conductores denunciados.

El sistema busca ampliar la participación ciudadana en las políticas de seguridad vial y sumar evidencia sobre conductas de riesgo observadas en la vía pública. Los registros serán analizados por la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza antes de su eventual difusión.

Modo Testigo: ¿Qué infracciones se pueden denunciar por WhatsApp?

A través del número 261-555-9592, disponible las 24 horas, cualquier persona podrá enviar fotografías o videos que muestren maniobras peligrosas, uso del teléfono celular mientras se conduce, falta de cinturón de seguridad, exceso de velocidad, transporte indebido de personas, circulación en forma incorrecta y otras conductas contempladas por la legislación provincial.

El material deberá corresponder a hechos ocurridos en Mendoza y ser enviado por un tercero que haya presenciado la infracción. La reglamentación aclara que el conductor involucrado no puede registrar ni remitir imágenes mientras conduce. Además, al realizar la denuncia se solicitarán datos básicos del remitente, como nombre, apellido y correo electrónico, que serán resguardados conforme a la normativa de protección de datos personales.

La administración mendocina explicó que las denuncias recibidas durante esta etapa inicial no derivarán en multas. En cambio, los registros que cumplan con los requisitos establecidos podrán publicarse en el canal oficial de Modo Testigo con fines educativos, preventivos y de concientización, preservando la identidad de las personas involucradas. El contenido permanecerá disponible por un plazo máximo de 90 días.

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, había presentado el proyecto durante su tratamiento legislativo y señaló que la incorporación de la participación ciudadana busca reforzar las acciones de prevención vial mediante el uso de herramientas tecnológicas.

Según informó el Gobierno local, la próxima etapa contempla la integración de Modo Testigo con la aplicación oficial Mendoza × Mí. Esa incorporación permitirá validar automáticamente datos como la ubicación, la fecha y la hora de cada registro, además de otros metadatos, para mejorar la trazabilidad y la calidad de la información recibida.