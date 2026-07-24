Trump promete castigar a Irán y a los hutíes por los ataques en el mar Rojo

Una embarcación es atacada en una ubicación desconocida durante lo que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) describe como ataques contra objetivos militares iraníes

​El presidente de EEUU, Donald Trump, prometió un "castigo militar de gran envergadura" contra Irán y sus aliados hutíes después de que los combatientes yemeníes atacaran dos petroleros saudíes en el mar Rojo, lo que extendió la guerra de Oriente Medio a un segundo punto estratégico clave para el transporte marítimo.

El temor ‌a que las perturbaciones se extendieran hasta bloquear otra ruta marítima ‌provocó una subida vertiginosa de los precios mundiales del petróleo, en lo que ha sido uno de los repuntes más pronunciados de la guerra. El crudo Brent subía más de un 6%, superando la barrera de los 100 dólares por barril por primera vez desde mayo.

Dos semanas después del colapso efectivo de una tregua provisional destinada a poner fin a la guerra, el ejército estadounidense lanzó ataques aéreos contra Irán a última hora del jueves y a primera hora del viernes, en lo que supuso la decimotercera noche consecutiva de ataques. Irán respondió disparando contra los países árabes vecinos que albergan bases estadounidenses.

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Tanto la noche del jueves como la del viernes, medios de comunicación estatales iraníes informaron de que unos misiles impactaron en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, la vía navegable prácticamente cerrada que es el epicentro de una guerra que ​ya lleva cinco meses. El conflicto ha causado miles ⁠de muertos y ha avivado los temores de una recesión económica mundial.

Cuatro personas murieron y cinco resultaron heridas en un ataque con misiles estadounidenses contra la ciudad ‌iraní de Ahvaz, según la cadena estatal IRIB.

TRUMP: "IRÁN AÚN NO HA SUFRIDO LO SUFICIENTE"

Después de que los hutíes anunciaran que habían atacado ⁠los dos petroleros el jueves, Trump dijo que haría responsable a Irán de cualquier nuevo ataque ⁠perpetrado por los combatientes.

Los hutíes, que controlan el norte y el oeste de Yemen, anunciaron que estaban imponiendo un bloqueo naval a Arabia Saudita, país que ha desviado cada día millones de barriles de petróleo a través de un oleoducto hacia el mar Rojo para eludir el bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz.

"Si vuelven a hacerlo, EEUU responsabilizará ⁠a Irán, ya que los hutíes son un sustituto y/o representante de Irán, y se infligirá un castigo militar de gran envergadura a Irán y, ​por supuesto, a los propios hutíes", escribió Trump en las redes sociales.

En declaraciones a Axios, Trump dijo que estaba barajando ‌la posibilidad de reanudar operaciones de combate a gran escala en Irán y ‌que estaba a punto de tomar una decisión.

"Aún no ha sufrido lo suficiente", dijo Trump, según dicho medio de comunicación.

En las redes sociales, Trump dijo que "todos ⁠y cada uno de los daños causados" a los buques de carga se pagarían con "dinero iraní", en referencia a los activos iraníes congelados en poder de Estados Unidos, aunque sin especificar cómo.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Arachi, respondió con una advertencia en la red social X, afirmando que "embargar los activos de otra nación para pagar futuras reclamaciones no relacionadas es un precedente incendiario".

Los activos de nadie estarán a salvo una vez que los gobiernos normalicen este tipo de confiscaciones, añadió el viernes. "El caos resultante no ​será nada agradable ni pacífico".

Fuentes ‌de Irán y Yemen comunicaron a Reuters que Irán había trasladado en avión a comandantes de la Guardia Revolucionaria, asesores militares y equipamiento relacionado con misiles y drones a Yemen días antes de que los hutíes anunciaran su bloqueo. Los hutíes desmintieron la información.

Los hutíes afirmaron que sus fuerzas habían llevado a cabo ataques con misiles y drones contra los petroleros sauditas, Encelia y Layla.

Una fuente de seguridad marítima indicó que el Encelia envió una llamada de socorro en la que informaba de que había sido alcanzado por un misil el miércoles cerca del puerto saudita de Jizan, en el ⁠mar Rojo, justo al norte de Yemen. La agencia estatal de noticias saudí SPA señaló que el impacto provocó un incendio en la proa.

Reuters no pudo confirmar de inmediato el ataque contra el Layla, ni otros relatos sobre los enfrentamientos, pero Trump mencionó dos ataques contra petroleros sauditas.

Los costos de los seguros de transporte marítimo a través del sur del mar Rojo se duplicaron para algunas empresas el jueves, tras los ataques denunciados, según las fuentes.

Los ataques hutíes podrían cerrar el estrecho conocido como Bab el-Mandeb o "Puerta de las Lágrimas", que controla el acceso desde el mar Rojo al océano Índico, la segunda ruta más importante para los transportes de energía después del estrecho de Ormuz, en la desembocadura del golfo Pérsico.

En los días transcurridos desde que anunciaron su bloqueo en el mar Rojo, varios petroleros han cambiado de rumbo para evitar Bab el-Mandeb.

En su lugar, se han dirigido hacia el norte a través ‌del Canal de Suez, lo que podría suponer una ruta mucho más larga y costosa para llegar a los clientes asiáticos, al tener que rodear África.

El número de petroleros que cruzaron el estrecho de Ormuz se redujo a solo uno el jueves, la cifra más baja desde el 7 de mayo, según mostraron los datos de seguimiento de buques.

IRÁN INFORMA DE ATAQUES CONTRA JORDANIA Y KUWAIT

Irán dijo haber atacado sistemas de misiles estadounidenses, arsenales y depósitos de combustible en Jordania, así como bases militares estadounidenses en Kuwait.

El ejército jordano dijo que se enfrentó a cuatro misiles iraníes y seis drones durante el último día, interceptando todos los misiles excepto uno, que cayó en una zona deshabitada.

La Guardia Revolucionaria de Irán ‌afirmó haber atacado una unidad de guerra electrónica estadounidense en la base de Al-Adiri, en Kuwait, causando un número indeterminado de víctimas, en respuesta a un ataque perpetrado durante la noche contra el paso fronterizo iraní de Shalamcheh con Irak.

Ni Estados Unidos ni Kuwait han informado de víctimas en la base.

El portavoz militar iraní, el general de brigada Mohammad Akraminia, dijo que Irán ‌seguiría tomando represalias mientras Estados Unidos continuara ⁠atacando sus infraestructuras y zonas costeras, según informó la televisión estatal iraní.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra en febrero, Irán ha demostrado que puede atacar objetivos estadounidenses en la región, a pesar de que Trump hubiera afirmado al principio que Estados Unidos había aniquilado ​las capacidades militares iraníes.

Cuatro personas familiarizadas con los servicios de inteligencia estadounidenses afirmaron que los ataques iraníes contra objetivos de la CIA en el golfo Pérsico, al inicio de la guerra, habían llevado a los servicios de inteligencia estadounidenses a investigar si Rusia estaba ayudando a Irán con información sobre objetivos o tecnología de drones.

(Información adicional de Yomna Ehab, Enas Alashray y Ahmed Tolba; Doina Chiacu en Washington; y Michael Martina en Manila; redacción de Andrew Heavens, Jonathan Allen y Clarence Fernández; edición de Sanjeev Miglani y Cynthia Osterman)