La guerra en Oriente Medio sumó un nuevo capítulo de escalada luego de que Estados Unidos completara su duodécima noche consecutiva de bombardeos contra objetivos militares en Irán. Según el Comando Central estadounidense (CENTCOM), los ataques alcanzaron instalaciones marítimas, depósitos de misiles y drones, puestos de vigilancia costera y sistemas de defensa aérea, con el objetivo de reducir la capacidad iraní para amenazar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz. En paralelo, las autoridades iraníes informaron que un bombardeo cerca del paso fronterizo de Shalamcheh, con Irak, dejó al menos dos muertos y once heridos, denunciaron ataques contra embarcaciones de rescate y advirtieron que cualquier ofensiva contra infraestructura civil constituirá un crimen de guerra. El minuto a minuto de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano, hoy jueves 23 de julio.
EE.UU. lanza una nueva ofensiva sobre Irán y crece la tensión en el estrecho de Ormuz
Las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos militares iraníes, mientras Teherán denunció víctimas civiles, acusó a Washington de cometer crímenes de guerra y prometió mantener su respuesta. Siguen las advertencias sobre la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz.
Hace 17 minutos
Israel mata a cuatro personas en Gaza, entre ellas una niña, según sanitarios
FOTO DE ARCHIVO. Foto referencial de dolientes sentados dentro de un vehículo mientras transportan el cuerpo del niño palestino Malik Abú Shawish, en el Hospital de los Mártires de al-Aqsa, en Deir al-Balah, en la Franja de Gaza
Un ataque aéreo israelí mató el miércoles a un hombre, su esposa y su hija de seis años en la Franja de Gaza, informaron las autoridades sanitarias palestinas, mientras se estancaban las negociaciones para avanzar en el acuerdo de alto el fuego en Gaza negociado por Estados Unidos.
Hace 18 minutos
EE.UU. estimó en US$ 37.500 millones el gasto por la guerra con Irán y pidió más fondos
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, presentó el balance ante el Senado para justificar un paquete presupuestario de 87.600 millones para el Pentágono. La oposición demócrata cuestionó el gasto luego de que Donald Trump asegurara que Teherán estaba "casi derrotado".
El Gobierno de los Estados Unidos elevó a cerca de 37.500 millones de dólares el costo financiero acumulado de la guerra con Irán. La cifra abarca la totalidad de las operaciones militares desplegadas desde el ataque por sorpresa lanzado el pasado 28 de febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes, en momentos en que Washington y Teherán mantenían conversaciones diplomáticas para intentar reflotar un acuerdo nuclear.
Hace 18 minutos
El petróleo roza los US$95 por la escalada del conflicto entre EE.UU. e Irán
La renovada escalada entre Washington y Teherán volvió a sacudir al mercado energético internacional. Crece la incertidumbre sobre el impacto del conflicto en la economía global. Temor por la seguridad del estrecho de Ormuz.
El mercado energético internacional atraviesa una jornada de extrema volatilidad, con los precios del petróleo registrando alzas significativas que sitúan al barril en niveles cercanos a los 95 dólares. Este repunte sostenido es consecuencia directa de la renovada escalada de violencia y los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, una situación que volvió a poner en jaque la seguridad del suministro global y la estabilidad de las principales economías. La preocupación de los inversores se centra fundamentalmente en la creciente inseguridad que afecta el tránsito por el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio de hidrocarburos.
Hace 9 horas
Los hutíes de Yemen atacaron dos petroleros de Arabia Saudita en el mar Rojo
Los hutíes de Yemen aseguraron que atacaron dos petroleros sauditas en el mar Rojo con drones y misiles. La ofensiva eleva la tensión en Medio Oriente tras el acuerdo nuclear entre Estados Unidos y Arabia Saudita.
Hace 20 horas
Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques contra Irán
El Comando Central estadounidense confirmó a través de sus redes sociales el lanzamiento de su duodécima oleada de ataques militares contra Irán.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth.
13:55 | 21/07/2026
El petróleo cotiza por encima de los US$90, tras los ataques de EE.UU a Irán
Los continuos bombardeos de EE.UU y las réplicas de Irán a sus aliados derivaron en un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo y el gas licuado mundial. Crece la presión sobre el precio de los combustibles.
13:02 | 21/07/2026
El principal problema de salud en Palestina es la ocupación israelí
Mientras el genocidio en Gaza supera los 1.000 días y el cese al fuego continúa siendo quebrantado por Israel, el Dr. Javid reflexiona sobre la persistente complicidad de los líderes mundiales, que permiten que Israel continúe su campaña genocida, y hace un llamado a un cambio drástico en las políticas.
06:43 | 21/07/2026
Irán vuelve a atacar infraestructura clave en el Golfo Pérsico y promete bloquear Ormuz
Tras diez noches consecutivas de bombardeos estadounidenses, Irán atacó una planta desalinizadora y varias centrales eléctricas en Kuwait y otros puntos clave en Baréin y Jordania. La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que no se exportará "ni una gota de petróleo" por el estrecho de Ormuz si continúan los ataques de Washington.
16:28 | 20/07/2026
Con Ormuz bloqueado, los hutíes ahora amenazan otra ruta clave del comercio mundial
Los hutíes anunciaron un embargo marítimo contra Arabia Saudita que pone en riesgo el estrecho de Bab el-Mandeb.
15:50 | 20/07/2026
EE.UU. anunció el inicio de un plan para la retirada de Israel de Líbano: "Zonas pilotos"
Después de semanas de tensas negociaciones en Roma, el gobierno de Trump informó que el ejército israelí comenzará retirándose de algunas localidades del sur de Líbano, que pasarán a ser ocupadas por las fuerzas militares de ese país. Hezbollah rechazó el acuerdo. Desde esas zonas, dicen que, por ahora, nadie cambió.
15:05 | 20/07/2026
Tensión extrema: EE.UU. bloqueó el paso de siete buques mercantes en el estrecho de Ormuz
El Mando Central norteamericano inutilizó además una embarcación comercial para asfixiar los puertos iraníes. La maniobra militar se da en el marco de la novena noche consecutiva de bombardeos de Washington y presiona el precio global del crudo.
08:05 | 20/07/2026
EE.UU. amenaza con más ataques mientras arde un buque petrolero en Ormuz
Estados Unidos atacó a Irán por novena noche consecutiva, mientras un barco comercial fue golpeado por un misil en el estrecho de Ormuz y varios países del Golfo recibieron bombardeos iraníes contra su infraestructura. La guerra se expande cada vez más: los rebeldes hutíes de Yemen imponen "un embargo marítimo" contra Arabia Saudita en el otro estratégico estrecho de la región.
10:06 | 19/07/2026
Escalada en Medio Oriente: ataques cruzados, bloqueo en Ormuz y presión de Trump
La crisis en Medio Oriente se profundiza con ataques cruzados entre Israel e Irán, el bloqueo del estrecho de Ormuz y la ofensiva israelí en el sur del Líbano, mientras Donald Trump endurece su postura contra Teherán y aumenta el riesgo de una confrontación regional abierta.
11:12 | 18/07/2026
EE.UU. anunció la muerte de dos soldados tras un ataque iraní en Jordania
El Comando Central estadounidense (CENTCOM) anunció la muerte de dos soldados estadounidenses tras el ataque de Irán a una base norteamericana en Jordania. También hay un tercer agente que está desaparecido, según advirtieron.
18:42 | 17/07/2026
El petróleo saltó casi un 5% tras un ataque de Irán a una base aérea de EE.UU. en Qatar
El barril cerró a U$S 88,13 en una jornada de máxima tensión militar. La Guardia Revolucionaria iraní destruyó aviones cisterna estadounidenses, mientras el FMI advierte que el freno al suministro global tardará meses en normalizarse.