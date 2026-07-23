EE.UU. lanza una nueva ofensiva sobre Irán y crece la tensión en el estrecho de Ormuz

La guerra en Oriente Medio sumó un nuevo capítulo de escalada luego de que Estados Unidos completara su duodécima noche consecutiva de bombardeos contra objetivos militares en Irán. Según el Comando Central estadounidense (CENTCOM), los ataques alcanzaron instalaciones marítimas, depósitos de misiles y drones, puestos de vigilancia costera y sistemas de defensa aérea, con el objetivo de reducir la capacidad iraní para amenazar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz. En paralelo, las autoridades iraníes informaron que un bombardeo cerca del paso fronterizo de Shalamcheh, con Irak, dejó al menos dos muertos y once heridos, denunciaron ataques contra embarcaciones de rescate y advirtieron que cualquier ofensiva contra infraestructura civil constituirá un crimen de guerra. El minuto a minuto de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano, hoy jueves 23 de julio.