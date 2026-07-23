Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 23 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de julio. Hoy, jueves 23 de julio, los jubilados que superan el haber mínimo, los titulares de la Asignación por Embarazo y los beneficiarios del seguro por desempleo comienzan a cobrar sus haberes. Si todavía te preguntás cuándo cobro, acá te contamos quiénes tienen acreditación hoy. La AUH no tiene pagos previstos para esta fecha, ya que su cronograma finalizó el 22 de julio.

Recordá que los montos incluyen la actualización del 2,15% por movilidad y, en los casos que corresponda, el bono extraordinario de hasta $70.000. Las acreditaciones se realizan en las cuentas bancarias habituales según la terminación del DNI.

Jubilaciones y Pensiones (haberes superiores al mínimo)

Hoy cobran los beneficiarios con DNI terminado en 0 y 1. El haber mínimo para julio es de $411.959. Quienes perciban hasta ese monto reciben el bono completo de $70.000; por encima, el bono es proporcional hasta un tope de $481.959.

Jubilados con DNI 0 y 1 cobran hoy.

y cobran hoy. Los haberes superiores al mínimo se pagan del 23 al 29 de julio, dos dígitos por día.

Asignación por Embarazo (AUE)

Hoy es el turno de las titulares con DNI terminado en 8. El monto general de la AUE es de $153.414, con el 80% depositado mensualmente ($122.731) y el 20% retenido para cobrar con la Libreta.

DNI terminado en 8 cobra hoy, 23 de julio.

cobra hoy, 23 de julio. El calendario de AUE va del 13 al 24 de julio según el último dígito.

Prestación por Desempleo (Plan 1)

Los trabajadores despedidos sin causa que cobran el seguro de desempleo mensual tienen hoy su fecha de cobro para DNI terminados en 0 y 1. El monto mínimo es de $186.200 y el máximo de $372.400.