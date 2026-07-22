Insólito: vandalizaron un mural de Ferran Torres en España tras el Mundial 2026.

En España, vandalizaron un mural de Ferran Torres con la Copa del Mundo. Después del Mundial 2026 ganado frente a la Selección Argentina por 1-0 en la prórroga, el artista TVBOY le rindió un homenaje a su manera al delantero de Barcelona, que anotó el gol decisivo para el título en la final disputada en Nueva Jersey (Estados Unidos).

La imagen del "Tiburón" apareció tapada precisamente en la capital de Catalunya, con inscripciones como "queremos Selecciones catalanas" y "puta España". El atacante de 26 años que pasó por Valencia quedó en la historia al igual que otro futbolista "culé" como Andrés Iniesta en Sudáfrica 2010, aunque el trasfondo político pudo más en esta oportunidad.

Por qué vandalizaron el mural de Ferran Torres en España, tras el Mundial 2026

Históricamente, Catalunya se encuentra dividida entre aquellos que quieren que la ciudad se independice de España y los que no. Por lo tanto, hay un sentimiento ambiguo o hasta de rechazo a la propia "Roja", cuyo himno incluso fue silbado en algunas ocasiones cuando el Seleccionado hizo de local en Barcelona. En el País Vasco sucede algo similar en Bilbao, ya que en ese lugar también existe una grieta entre los que sienten que pertenecen a España y otros que no.

Los independentistas aprovecharon, entonces, este suceso histórico para dejar en claro una vez más que algunos habitantes de los mencionados sitios no se sienten españoles. En catalán, escribieron encima del mural de Torres “queremos selecciones catalanas” acompañado de una Señera, que es la bandera de Catalunya.

Insólito: vandalizaron un mural de Ferran Torres en España tras el Mundial 2026.

¿Por qué algunos en Catalunya y el País Vasco quieren independizarse de España?

En ambos casos, básicamente la postura de los independentistas se fundamenta en raíces históricas, identidades culturales y lingüísticas propias, y hasta agravios económicos. Mientras en Bilbao basan su situación en un sistema financiero propio y exclusivo, Catalunya reclama una mayor soberanía fiscal para evitar lo que considera un déficit de inversión estatal: esgrimen que los catalanes pagan demasiado dinero con relación a lo que luego el gobierno nacional le devuelve a la administración catalana.

Insólito: vandalizaron un mural de Ferran Torres en España tras el Mundial 2026.

El mensaje previo de TVBOY, el artista que hizo el mural de Ferran Torres

Mientras pintaba este mural, una niña pasó con su madre, lo señaló y gritó: ”¡Mamá, es Ferran Torres!”.

Ese momento valió tanto como terminar la obra.

Enhorabuena a Ferran por su gol y a toda la selección por demostrar que el talento siempre va de la mano con el trabajo en equipo.