La ONU denunció que el régimen de Ortega "liquida la vía electoral" y acentúa la represión en Nicaragua

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció al Gobierno de Nicaragua por reprimir de forma sistemática las libertades civiles y políticas de la población, advirtiendo sobre una escalada autoritaria que busca liquidar de manera definitiva la vía electoral en el país centroamericano. A través de un duro comunicado oficial, señaló que los recientes movimientos del Ejecutivo que encabeza Daniel Ortega junto a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, acentúan la erosión constante del Estado de Derecho.

"Estos recientes acontecimientos acentúan aún más las graves restricciones a las libertades fundamentales, el desmantelamiento del espacio cívico y la erosión constante del Estado de Derecho", aseveró el diplomático austríaco, subrayando que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) mantiene un control total sobre el Parlamento, las alcaldías y los consejos regionales. "El espacio cívico está prácticamente cerrado y la expresión independiente de ideas u opiniones se reprime de forma sistemática. Exhorto a las autoridades a reabrir el espacio cívico y restablecer el Estado de Derecho", reclamó Türk.

En su informe, el titular de Derechos Humanos de la ONU expresó su máxima preocupación por la intensificación de las medidas punitivas contra la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas en suelo nicaragüense. En particular, Turk hizo hincapié en la falta de transparencia oficial tras la detención del obispo Abelardo Mata Guevara, de 80 años, arrestado por las fuerzas de seguridad el pasado 29 de junio y de quien aún se desconoce el paradero y estado de salud.

Asimismo, organizaciones de la sociedad civil alertaron al organismo internacional que al menos una cuarta parte de los 18 territorios indígenas del país se han visto directamente afectados por la entrega de concesiones mineras y extractivas por parte del Estado, otorgadas sin realizar consultas previas ni contar con el consentimiento libre e informado de las comunidades originarias.

Ante este escenario, la ONU urgió al régimen nicaragüense a liberar de inmediato a todos los presos políticos y garantizar que las personas privadas de libertad sean tratadas con humanidad y dignidad. "Todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar y postularse a cargos públicos, en consonancia con las obligaciones internacionales del Estado en materia de Derechos Humanos", concluyó Türk.

Con información de EuropaPress.