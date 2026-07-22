Caen las prestaciones por hijo por los despidos y crecen las beneficiarias de la AUH

El sistema de asignaciones por hijo volvió a evidenciar el drama que atraviesa el mercado laboral argentino. En el último año, miles de niños dejaron de estar cubiertos por la Asignación Familiar por Hijo (AFH), destinada a trabajadores registrados, al mismo tiempo que aumentó el número de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), prestación dirigida principalmente a familias de trabajadores informales y personas desocupadas.

Las cifras corresponden a la Subsecretaría de Seguridad Social y abarcan el período comprendido entre mayo de 2025 y mayo de 2026. En ese lapso, el Sistema de Asignaciones Familiares de la ANSES redujo el total de prestaciones de 9.451.958 a 9.276.916, lo que implica una baja de 175.042 beneficios. Si la comparación se realiza con noviembre de 2023, la reducción resulta aún más pronunciada.

De acuerdo con el informe oficial, la principal explicación de esta caída está vinculada al retroceso del empleo formal, que redujo la cantidad de trabajadores registrados con derecho a percibir asignaciones familiares. En paralelo, crecieron tanto los beneficiarios de la AUH como quienes reciben la prestación por desempleo.

La mayor baja se registró entre los asalariados formales

El relevamiento muestra que las asignaciones por hijo disminuyeron en 176.099 beneficiarios respecto de un año atrás, lo que representa una caída interanual del 2,1%.

El descenso estuvo encabezado por los trabajadores en relación de dependencia, que registraron 141.646 beneficiarios menos, equivalente a una reducción del 4,8%.

También se verificó una disminución entre jubilados y pensionados, con 37.504 prestaciones menos (-5,4%), y entre los monotributistas, donde las asignaciones retrocedieron en 35.193 casos, una baja del 5,9%.

En sentido contrario, la Asignación Universal por Hijo sumó 30.120 beneficiarios en el último año, con un crecimiento del 0,7%. Asimismo, aumentó en 8.124 personas el número de quienes perciben la prestación por desempleo, otro indicador que suele reflejar el deterioro del mercado de trabajo.

Cambia la composición del sistema

La evolución de los datos muestra un cambio en el perfil de quienes reciben estas prestaciones. Mientras disminuye el peso de los trabajadores registrados dentro del sistema, aumenta la participación de hogares vinculados a la economía informal o al desempleo.

En noviembre de 2023, el régimen alcanzaba a 10.371.534 beneficiarios. Para mayo de 2026, esa cifra descendió a 9.276.916, lo que supone una pérdida cercana a 1,1 millones de prestaciones en poco más de dos años, pese al incremento registrado por la AUH.

Actualmente, la Asignación Familiar por Hijo está destinada a trabajadores registrados con hijos menores de 18 años o con discapacidad, y su monto varía según el ingreso del grupo familiar. La AUH, en cambio, alcanza a padres y madres desocupados o que desarrollan actividades en la economía informal, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la normativa.

Cuánto se cobra y cuáles son los requisitos

Durante julio, los montos de la Asignación Familiar por Hijo oscilaron entre $15.586 y $74.033, de acuerdo con los ingresos del grupo familiar. En el caso de la Asignación Universal por Hijo, el valor bruto de la prestación fue de $148.049.

Para acceder a la AFH, el ingreso total del grupo familiar no puede superar los $6.069.688 mensuales y ninguno de los progenitores puede percibir más de $3.034.844 por mes. Estos topes, al igual que los valores de las prestaciones, se actualizan periódicamente mediante el mecanismo de movilidad previsional.

Las familias que exceden esos límites dejan de percibir la Asignación Familiar por Hijo, aunque conservan la posibilidad de deducir a sus hijos de la base imponible del Impuesto a las Ganancias, siempre que estén declarados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.