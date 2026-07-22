Por qué estuvo preso el árbitro de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

La final del Mundial 2026 fue dirigida por el árbitro esloveno Slavko Vincic, pero luego de su trabajo y participación en el partido donde España derrotó 1 a 0 a la Selección Argentina, todas las miradas quedaron puestas en un episodio clave de su vida: estuvo detenido en 2020.

¿Por qué el árbitro de la final Argentina vs. España en el Mundial 2026 estuvo detenido?

Vincic estuvo detenido dentro de una investigación por prostitución, tráfico de armas y narcotráfico. El árbitro fue encontrado junto a otras 25 personas y nueve mujeres en una cabaña de Bijeljina, en Bosnia y Herzegovina. El operativo se realizó porque los investigadores avanzaban sobre una red de actividades ilegales.

Según explicó en aquel momento, el árbitro llegó al lugar por la invitación de un conocido. “No tengo nada que ver con eso. Acepté una invitación para almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento”, había expresado. Sobre el momento que llegaron los agentes de seguridad, recordó: “Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente llegó la policía y sucedió lo que sucedió”. El operativo derivó en el secuestro de una cantidad considerable de cocaína, armas de fuego, chalecos antibalas y una suma importante de dinero en efectivo.

El árbitro declaró desconocer las actividades que se realizaban en el lugar y, luego de que no encontraran pruebas en su contra, fue liberado. Sin embargo, el nombre de Vincic quedó asociado para siempre a la investigación, aunque su inocencia le permitió continuar con su carrera dentro del arbitraje internacional. Por su parte, la Federación de Fútbol de Eslovenia respaldó su versión y aseguró que el árbitro estuvo “en el sitio equivocado en el momento inadecuado”.

Cómo terminó la causa judicial en la que estuvo involucrado el árbitro

La investigación judicial determinó que la responsable principal de la organización era una mujer que había sido interceptada cuando intentaba cruzar la frontera hacia Croacia junto a otras personas. Las pruebas reunidas por la Justicia bosnia no permitieron establecer ninguna conexión entre Vincic y las actividades ilícitas, por lo que el caso quedó definitivamente cerrado en torno a la figura del árbitro.

Casi seis años después de aquel episodio, el árbitro esloveno llegó a dirigir la definición del Mundial 2026 donde la Selección Argentina perdió contra España, en un partido que además incluyó la expulsión de Enzo Fernández. Curiosamente, la "Albiceleste" hizo 24 faltas y recibió cinco amonestaciones, mientras que la "Roja" cometió 21 infracciones pero ninguno vio la tarjeta amarilla.