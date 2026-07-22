Black Eyed Peas llega a la Argentina en 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena (Foto: Sebastien Camelot)

Tras 16 años de espera, Black Eyed Peas regresa a la Argentina en septiembre con un show en el Movistar Arena que promete ser inolvidable. La banda estadounidense volverá a subirse a un escenario de Buenos Aires, en medio de su gira internacional "Black Eyed Peas Summer Tour".

Black Eyed Peas llega a la Argentina en 2026: la fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Black Eyed Peas se presentará el próximo 4 de septiembre en el Movistar Arena. El anuncio reactivó la expectativa de un público que sigue de cerca al grupo desde su última visita a Buenos Aires en 2010, cuando colmó el estadio GEBA durante "The E.N.D. World Tour".

Su nuevo show promete traer de nuevo grandes clásicos de la banda y combinarlos con material más reciente, en lo que se perfila como uno de los reencuentros más esperados del año para el público argentino.

Black Eyed Peas tocará el próximo 4 de septiembre de 2026 en el Movistar (Foto: Sebastien Camelot)

Integrado por will.i.am, apl.de.ap y Taboo, el grupo acumula seis premios Grammy, más de 35 millones de discos vendidos y 120 millones de singles comercializados a nivel mundial. Su consagración llegó con el disco Elephunk (2003), que incluyó "Where Is the Love?" junto a Justin Timberlake, además de "Shut Up" y "Let's Get It Started".

Le siguieron Monkey Business (2005), con "Don't Phunk with My Heart" y "Pump It", y The E.N.D. (2009), con "Boom Boom Pow" e "I Gotta Feeling", uno de los himnos de pista más difundidos de la última década. En 2011, ese recorrido de éxitos tuvo su punto culminante con la presentación de la banda en el entretiempo del Super Bowl XLV.

En los últimos años, con la incorporación de J. Rey Soul, el grupo profundizó su vínculo con la música latina a través de discos como Translation (2020), con colaboraciones junto a J Balvin, Shakira, Maluma y Daddy Yankee, y Elevation (2022), con Anitta, El Alfa y David Guetta. Actualmente, la banda recorre Europa con el "Black Eyed Peas Summer Tour", antes de desembarcar en Sudamérica.

Cómo comprar las entradas para Black Eyed Peas: precios y cuándo salen a la venta

La compra de entradas para Black Eyed Peas se podrá realizar en la página oficial del Movistar Arena y se dividirá en dos partes:

Preventa exclusiva para clientes de Santander Visa, comenzará el 22 de julio a las 16 horas, con la posibilidad de abonar la compra en hasta seis cuotas sin interés.

para clientes de Santander Visa, comenzará con la posibilidad de abonar la compra en hasta seis cuotas sin interés. Venta general comenzará el jueves 23 de julio, desde las 16 horas, con todos los medios de pago habilitados.

Todavía no se conoce el valor exacto de las entradas, pero variarán según el lugar dentro del estadio y comenzarán desde los $135.000.