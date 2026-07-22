Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 22 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 9 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 22 de julio
En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este miércoles 22 de julio con un precio de compra de $1525 y un precio de venta de $1545, lo que representa una variación positiva del 0,32%.
Hace 21 horas
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.500
La divisa en el mercado paralelo anota otra suba consecutiva, mientras que los financieros cotizan a la baja.
14:37 | 20/07/2026
Cómo comprar el dólar más barato del mercado
El dólar Banco Nación volvió a ubicarse como la cotización más baja del mercado. A cuánto cotiza cada uno y cuál conviene comprar.
A cuánto cotiza el dólar hoy
09:18 | 20/07/2026
Dólar oficial: a cuánto cerró la semana este domingo, 19 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
07:47 | 20/07/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.500
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 18 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
17:00 | 17/07/2026
El BCRA logró comprar apenas un tercio del récord liquidado por agro, petróleo y minería
Mientras la Bolsa de Comercio de Rosario estima que el agro, la energía y la minería generarán en 2026 la mayor liquidación de divisas de la historia argentina, el Banco Central continúa mostrando dificultades para apropiarse de esos dólares y fortalecer sus reservas internacionales.
La comparación expone las dificultades del Gobierno para transformar el mayor ingreso de divisas comerciales en reservas internacionales.
15:40 | 17/07/2026
Las tres razones de Bank of America que anticipan una suba del dólar para 2027
Bank of America ubicó tres factores globales como los principales impulsores de una eventual recuperación del dólar en los próximos meses y con efectos que podrían extenderse hasta 2027. En ese escenario, también podría modificar el contexto externo para países como Argentina.
09:47 | 17/07/2026
A cuánto puede llegar el dólar en agosto
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta que el dólar oficial continuará con una suba gradual durante el segundo semestre.
Que valor puede alcanzar el dólar según REM
09:45 | 17/07/2026
Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
El Banco Central actualizó el techo de la banda cambiaria y confirmó un nuevo avance del límite superior del corredor.
El valor máximo del dólar según BCRA
08:36 | 17/07/2026
Más importaciones: el Gobierno toma una medida clave para envíos postales
En paralelo, también se eliminaron los topes para las exportaciones por esa misma vía para pymes. Qué dice el decreto.
06:39 | 17/07/2026
El dólar oficial subió levemente y cerró en $ 1.500
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
20:50 | 16/07/2026
Final del Mundial: estiman que viajarán 5.000 argentinos y demandarán USD58 millones
Cálculos privados señalan que esa cantidad se sumará a las cerca de 45.000 personas que viajaron desde Argentina a Estados Unidos durante el resto de la competencia.
06:36 | 16/07/2026
El dólar oficial se mantuvo, bajó el blue y subieron los financieros
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
14:12 | 15/07/2026
Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
El Banco Central actualizó el techo de la banda cambiaria para la semana. El límite superior del corredor superará el viernes los $1.800, referencia a partir de la cual la autoridad monetaria puede intervenir en el mercado.
Banda cambiaria cuánto puede subir