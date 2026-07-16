Final del Mundial: estiman que viajarán hasta 5.000 argentinos y demandarán USD 58 millones

Apenas un día después de la victoria frente a Inglaterra, las estimaciones indican que la final del domingo próximo contra España llevará a hasta 5.000 argentinos más a Estados Unidos, los cuales demandarán casi 60 millones de dólares extra.

Así lo calculó un informe de Qualy. Se trata de la misma consultora que había realizado un informe previo al inicio de la Copa del Mundo, en el que estimaba que unos 45.500 argentinos viajarían a Estados Unidos (donde la Selección disputó todos sus partidos)

Según aquella proyección, cada uno de los hinchas gastaría aproximadamente unos 10.000 dólares como máximo, lo que incluye alojamiento, traslados e impuestos. De este modo, precisó Qualy, el Mundial implicaría para Argentina una demanda de divisas extra de unos 455 millones de dólares.

Se trata de una cifra relativamente moderada para un evento de esta envergadura. Esto se debe, en parte, a que los viajes para ir a ver el torneo de fútbol sustituyen parcialmente al resto de los viajes al exterior que se dan durante la temporada de las vacaciones de invierno.

Pero también, advirtió la consultora, responde a que el turismo emisivo está mermando por la pérdida de poder adquisitivo, en el contexto de una caída del salario real privado registrado ininterrumpida entre octubre de 2025 y marzo de 2026 (la racha recién se cortó en abril).

Por lo tanto, en el período enero-mayo de este año viajaron al exterior un 12% menos que en el mismo período del año pasado. Incluso pese a la profundización del atraso cambiario, con un tipo de cambio real que en julio de 2026 se encontraba al mismo valor que en mayo de 2025.

Ello no quita que la cantidad de argentinos que viaja al exterior sigue siendo mayor que la cantidad de turistas extranjeros que ingresan al país, por lo que Qualy proyecta un déficit turístico de unos 7.000 millones de dólares para todo 2026. Aunque remarca que el Mundial solo supone aproximadamente un 6% de ese déficit total.

Cuántos argentinos viajarán a ver la final del Mundial 2026 de Argentina versus España

Como es inevitable, ese déficit turístico se acrecentará gracias a que Lionel Scaloni y Lionel Messi lograron la hazaña de llevar a la Selección argentina a su segunda final del Mundo consecutiva.

El viaje de unos 45.500 argentinos y la demanda de unos 455 millones de dólares que estimó inicialmente Qualy abarcaba todo el Mundial 2026, sin distinguir entre fase de grupos y partidos de eliminación directa.

Esto se debe a que el cálculo se realizó comparando esta Copa del Mundo con la de Qatar 2022, considerando que la mayor cercanía y familiaridad con Estados Unidos implicaría un 30% más de argentinos que viajen a ese destino.

Aun así, Qualy, en otro informe que adelantó en exclusiva a El Destape, estimó la cantidad adicional de personas que viajarán desde Argentina a EE.UU. para ver la final contra España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Según este nuevo cálculo de la consultora, habrá "entre 4.000 y 5.000 argentinos podrían viajar exclusivamente para la final, con un valor puntual de aproximadamente 4.500 personas". Es decir, los que se suman a los miles de argentinos que ya viajaron previamente durante la competencia y permanecieron en territorio estadounidense.

La estimación, explicó Qualy, se basa en que habrá, como mucho, un 16% de argentinos presentes en el estadio (dada la alta cantidad de entradas otorgadas a sponsors, confederaciones y empresas o adquiridas por hinchas neutrales), el cual tiene capacidad total para unas 82.000 personas.

Solo la compra de las entradas, obviamente más caras que en el resto de los partidos, demanda unos 8.000 dólares por persona, señaló la consultora. Agregando alojamiento, pasaje y otros ítems menores, esto implica un gasto de unos 13.000 dólares por cada individuo.

Por lo tanto, un promedio de 4.500 argentinos que viajen exclusivamente a ver la final demandarán divisas adicionales por unos 58 millones de dólares, precisó Qualy.

Dado que esta cifra se suma a los 455 millones de dólares del resto del Mundial, la consultora concluyó que la Copa del Mundo supone una demanda adicional de divisas de algo más de 500 millones de dólares (513 millones para ser exactos). El verdadero precio de la gloria que esperamos coronar.