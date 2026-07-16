El pequeño dispositivo que tenés que llevar para no perder nunca más objetos personales

El moto tag 2 es un dispositivo Bluetooth pensado para localizar objetos personales.

Perder una valija en un aeropuerto, olvidar dónde quedó estacionado el auto o no encontrar las llaves antes de salir de casa son situaciones habituales que pueden resolverse con un rastreador inteligente. Con esa idea, Motorola destaca las funciones del Moto Tag 2, un dispositivo Bluetooth pensado para localizar objetos personales tanto durante un viaje como en el uso cotidiano.

El accesorio forma parte de la familia moto things y utiliza la red Encontrar mi dispositivo de Google, integrada por más de 1.000 millones de dispositivos Android. Gracias a este sistema, los usuarios pueden conocer la ubicación de sus pertenencias prácticamente desde cualquier lugar del mundo y compartir la ubicación del rastreador con contactos de confianza para facilitar la recuperación de un objeto perdido.

¿Para qué sirve el Moto Tag 2?

Motorola explica que el Moto Tag 2 puede colocarse dentro de una valija, una mochila, un bolso o junto a las llaves para conocer su ubicación desde el celular. También resulta útil para recordar dónde quedó estacionado un auto o una moto, una función especialmente práctica durante viajes o en ciudades desconocidas.

Además del rastreo, el dispositivo incorpora otras funciones que amplían su utilidad en el día a día:

Permite hacer sonar el teléfono, incluso si está en modo silencioso.

Funciona como disparador remoto para sacar fotos desde el celular.

Posibilita compartir la ubicación del tag con personas de confianza.

Protege la privacidad mediante datos de ubicación cifrados.

El accesorio forma parte de la familia moto things y utiliza la red Encontrar mi dispositivo de Google.

Características y compatibilidad

El Moto Tag 2 es compatible con smartphones con Android 9 o superior y utiliza conexión Bluetooth Low Energy (BLE) con un alcance de hasta 100 metros. También está preparado para la tecnología Ultra Wide Band (UWB), que ofrece una localización direccional mucho más precisa cuando se utiliza junto con celulares compatibles. Según Motorola, se trata de la primera etiqueta compatible con Google Find Hub.

En cuanto a la autonomía, funciona con una batería reemplazable CR2032, mientras que su certificación IP68 garantiza resistencia al agua y al polvo, soportando inmersiones de hasta 1,5 metros durante 30 minutos.

Motorola también señala que el Moto Tag 2 no está pensado únicamente para viajeros. El rastreador puede utilizarse todos los días para localizar objetos personales, reducir el tiempo perdido buscando pertenencias y sumar una capa adicional de tranquilidad gracias a la posibilidad de conocer la ubicación de elementos importantes desde el teléfono Android.