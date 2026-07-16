La motosierra de Milei: la suspensión del programa Volver al Trabajo deja sin ingresos a 12.000 trabajadores riojanos

Unos 12.000 trabajadores de La Rioja nuevamente se quedaron sin cobrar el programa Volver al Trabajo, luego de que la Justicia hiciera lugar a la apelación presentada por el Gobierno nacional contra la medida cautelar que había restablecido temporalmente el beneficio. La decisión vuelve a suspender el pago mensual de 78.000 pesos, lo que afecta directamente los ingresos de miles de familias riojanas en un contexto de crisis.

El referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Arnold Díaz, confirmó en diálogo con medios locales que la suspensión del beneficio se mantendrá vigente mientras se desarrolle el proceso judicial. El dirigente advirtió que esta medida no solo afecta de manera directa a los beneficiarios, sino que también genera un impacto negativo en la economía de La Rioja, al retirar de circulación alrededor de 1.000 millones de pesos.

Díaz explicó que la falta de estos recursos se sentirá con fuerza en la actividad comercial local, ya que esos fondos se destinaban casi en su totalidad al consumo cotidiano en negocios de cercanía. Por este motivo, remarcó que la interrupción del programa profundizará inevitablemente la compleja situación económica que ya golpea a los sectores más vulnerables de la provincia.

Un complejo panorama para las familias riojanas

A nivel nacional, precisó que la decisión alcanza a aproximadamente 900.000 trabajadores, lo que retiraría del circuito económico cerca de 72.000 millones de pesos. El dirigente también advirtió que la pérdida de esos ingresos puede agravar distintas problemáticas sociales, como la pobreza, la desocupación y los consumos problemáticos.

Por un lado, el dirigente cuestionó con dureza la decisión judicial que habilitó la suspensión del beneficio y responsabilizó de manera directa al Gobierno nacional por el fuerte impacto que esta medida tendrá sobre los trabajadores de la economía popular, quienes dependen de este acompañamiento estatal.

Frente a este complejo escenario, Díaz adelantó que diversas organizaciones sociales de distintos puntos del país ya evalúan la puesta en marcha de un plan de lucha a nivel nacional. Esta serie de medidas de fuerza contemplaría movilizaciones, cortes de ruta y jornadas de protesta frente a las sedes de los principales organismos nacionales.

En el ámbito local, detalló que las organizaciones de La Rioja mantenían reuniones activas para coordinar las acciones que llevarán adelante. El objetivo de estas deliberaciones es definir el plan de acción local para manifestar su rechazo a la suspensión del programa y exigir la inmediata restitución del beneficio que asiste a miles de trabajadores de la economía popular en la provincia.