La F1 2026 podría perder otras dos fechas.

La guerra en Irán y la consecuente expansión del conflicto bélico por Medio Oriente a principios de año, lo que llevó a la cancelación de varios eventos deportivos. De hecho, la Fórmula 1 se vio forzada a suspender los GPs de Baréin y Arabia Saudita que debían disputarse en abril, aunque se mantenía la esperanza latente de poder recuperar al menos una de las dos fechas.

En el transcurso del GP de Gran Bretaña, la cúpula directiva de la F1 se había reunido en Silverstone con la intención de negociar la reprogramación de la cita de Baréin, que apuntaba a disputarse a inicios de octubre. Sin embargo, las novedades en torno a la guerra en Oriente Medio no solo han tirado por la borda todas las chances de llevar a cabo la carrera en la ciudad de Sakhir, sino que incluso ponen en duda otras fechas programadas.

Durante este fin de semana, Estados Unidos volvió a lanzar ataques aéreos a Irán a pesar de la tregua, lo que ha reanudado las hostilidades y, por consiguiente, hace peligrar las fechas de fin de año en Qatar y Abu Dhabi. Y es que ambos países están en la zona de conflicto e incluso los cataríes han recibido ataques de Irán, que también lanzó drones hacia Emiratos Árabes, Jordania, Kuwait y Baréin.

Ante esta situación, Motorsport ha reportado que la F1 ya descartó la posibilidad de reprogramar el GP de Baréin, además de que los directivos analizan la posible cancelación de los GPs de Qatar y Abu Dhabi. Para Liberty Media, titular de los derechos de la competencia, esto representa un problema, ya que debe asegurar al menos 22 fechas en el calendario para no recibir penalizaciones por parte de patrocinadores y televisoras.

De ahí que la máxima categoría tenga en mente hacer una doble fecha en Bakú o Singapur, algo con lo que no estarían muy de acuerdo los equipos y que tampoco trae buenos recuerdos, ya que fue un recurso utilizado en 2020 durante la pandemia. También está la posibilidad de que se sumen al calendario Portugal o Turquía, aunque están a contrarreloj con la puesta a punto de la pista y, peor aún, la decisión debe tomarse durante el parate del verano europeo, por lo que la tendrá que haber algo definido para las próximas semanas y, en lo posible, en el transcurso de este mes.

Abu Dhabi ha sido la última fecha desde 2009.

El calendario de la Fórmula 1 en 2026