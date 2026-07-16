Fin de la polémica: Valu Cervantes mostró como festejó el triunfo de Argentina ante Inglaterra

Valu Cervantes sufrió con la victoria de Argentina.

La previa de la semifinal del Mundial 2026 había dejado a Valentina Cervantes en el centro de una fuerte polémica. Sin embargo, tras la clasificación de Argentina a la final, la pareja de Enzo Fernández dejó atrás la controversia y compartió con sus seguidores la emoción del pase a la gran final.

La polémica de la previa

Todo comenzó cuando Cervantes habló con Aire de Santa Fe sobre la histórica rivalidad entre ambos países y sorprendió al revelar que no deja que su hijo Benjamín participe del tradicional canto "El que no salta es un inglés". La explicación tenía que ver con el lugar de nacimiento del niño: "A mí me pasa que Benja nació allá. Así que nada, no lo dejamos saltar tampoco", expresó.

Valu Cervantes publicó esto en sus redes.

La influencer también contó que su hija Olivia tiene un vínculo especial con Inglaterra: "Ella dice 'es donde yo vivo'. Son niños, lo hablan desde el lado inocente, así que para ellos también es raro el partido". Sus dichos generaron un intenso debate en las redes y una catarata de cuestionamientos hacia la pareja del mediocampista.

El festejo que cerró la polémica

El panorama cambió por completo horas después. Tras la victoria de la Selección por 2-1 sobre Inglaterra, con Enzo Fernández como autor del gol del empate parcial y una de las figuras del partido, Cervantes compartió un emotivo video en el que rompió en llanto por la clasificación a la final. "Gracias, Dios", escribió visiblemente conmovida, mientras se la veía sosteniendo un rosario entre sus manos y mostrándolo a cámara como una forma de expresar su fe y agradecimiento por el momento vivido.

Una familia con lazos en ambos países

Más allá de la controversia inicial, Cervantes había asegurado que toda la familia vive con ilusión el presente de la Selección y elogió el trabajo del plantel dirigido por Lionel Scaloni. También reconoció que el duelo frente a Inglaterra tenía un significado especial, ya que llevan tres años radicados allí por la carrera de Enzo en el Chelsea. "Es un país que nos dio mucho, tenemos familia, pero obvio la pica está igual. Va a ser un partido increíble", había anticipado antes del encuentro.

La felicidad es total en la familia Fernández-Cervantes tras una jornada inolvidable que terminó con la clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del Mundial, esta vez frente a España.