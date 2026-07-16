Milei definió dónde verá la final y qué podría pasar el lunes en Casa Rosada

Apenas terminado el partido contra Inglaterra, el presidente Javier Milei adelantó dónde verá la final de la Copa del Mundo contra España el próximo domingo. Además, dijo qué hará con la Casa Rosada en caso de una eventual consagración argentina.

Hasta ahora, el jefe de Estado siguió los partidos de la Scaloneta en la Quinta de Olivos, en general acompañado solo por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Este miércoles no fue la excepción, y estuvo en la residencia presidencial viendo el encuentro que terminó con la victoria por 2 a 1 contra la selección inglesa.

En el mismo sentido, Milei confirmó que seguirá la final, este próximo domingo a las 16, también en la Quinta de Olivos. "Vamos a seguir mirándolo desde Olivos, como corresponde. Si miré todos los partidos desde Olivos, lo miro desde Olivos", dijo en diálogo con Radio Mitre tras el partido de hoy.

Además, expresó que continuará con las mismas cábalas que utilizó hasta ahora, al señalar que va a usar "la misma ropa". "Es más, lo miro con una campera, ya saben de qué marca…", agregó en referencia al mameluco de YPF que suele vestir tanto en apariciones públicas como en reuniones.

Milei dijo que pondrá la Casa Rosada a disposición para la vuelta de la Selección

Respecto de una eventual consagración en la final contra España, el Presidente reiteró este miércoles tras la victoria argentina que la Casa Rosada estará a disposición de la Selección si los jugadores deciden celebrar allí.

"Obviamente, si la voluntad de los jugadores fuera disponer de la Casa Rosada, yo he dicho que la Casa Rosada está a disposición de los jugadores. Ya mi hermana diseñó todos los dispositivos para que nadie esté en la Casa Rosada ese día. Casa Militar ya tiene armado el operativo, por si quisieran usarlo", dijo al respecto.

Según explicó, el operativo se diseñó "para que ellos puedan estar solos en la Casa de Gobierno y que nadie se meta en un festejo que es de ellos y de los argentinos", dando a entender que no saldría al balcón, para dejárselo únicamente al equipo.

El cuestionamiento del Presidente a las reivindicaciones por las Malvinas

En paralelo, Milei también cuestionó las reivindicaciones populares de la soberanía sobre las Islas Malvinas, justo después de que el plantel festejara con una bandera que expresaba una consigna clara para todo el país: "Las Malvinas son argentinas".

Al ser consultado sobre el significado de la victoria frente a Inglaterra, Milei solicitó no vincular el resultado deportivo con el reclamo por las Islas Malvinas y sostuvo que “es un partido de fútbol”. Además, resaltó que la recuperación de la soberanía "se logra con una diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos”, al tiempo que destacó los avances alcanzados por la Argentina en el plano diplomático.

"Entiendo que es difícil, pero las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos, berretas, que, si eso uno lo llevara al plano internacional, sería verdaderamente de características pobres y muy malas", remarcó el jefe de Estado.