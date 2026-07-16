Lionel Messi le dedicó el triunfo a Diego: "De arriba lo está disfrutando muchísimo"

Luego del triunfo por 2-1 ante Inglaterra que selló el pase de la Selección Argentina a la final de la Copa del Mundo, Lionel Messi recibió como obsequio una camiseta de Diego Maradona correspondiente al Mundial de México 1986. Y ahí le dedicó unas palabras a Diego: "Seguramente, desde arriba, está contento"

La entrega se realizó durante la zona mixta posterior al encuentro. Un periodista de TyC Sports le obsequió la réplica de la emblemática camiseta azul utilizada en los cuartos de final de aquel torneo, detallando las características de la prenda, como los números plateados brillosos en la espalda. Al recibirla, el capitán argentino agradeció el gesto y dedicó el pase a la final a la memoria de Maradona.

"Muchas gracias. La verdad que sí, que fue hermoso, y seguramente el Diego de arriba lo está disfrutando muchísimo, porque para él hoy era un día muy especial. Poder regalarle esta alegría a él, que lo viva como quiera desde ahí arriba y que lo disfrute, porque es un regalo para él también", expresó el futbolista.

Argentina le dio vuelta el partido a Inglaterra y está en la final de la Copa del Mundo

La Selección argentina le ganó 2-1 a Inglaterra, tras estar en desventaja, en un partido épico, emotivo y para el infarto y se metió en la gran final. El conjunto británico se había puesto en ventaja a través de Anthony Gordon, a los 10 minutos del complemento, pero los dirigidos por Lionel Scaloni lo dieron vuelta gracias a los goles de Enzo Fernández, a los 40, y Lautaro Martínez, a los 47.

La Selección Nacional jugará por segunda vez consecutiva la final del Mundia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Por su parte, Inglaterra se medirá con Francia, un día antes pero a las 18:00 (hora argentina) por el tercer puesto en el Hard Rock Stadium de Miami.

"Las Malvinas son argentinas": la bandera que desplegó La Scaloneta

Al finalizar el partido, uno de los jugadores desplegó una bandera más que particular: una en favor de la Causa Malvinas, aún con todos los protocolos desde FIFA para evitar que haya en las tribunas (con la anuencia del Gobierno nacional, puntualmente de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva).

Una gran cantidad de imágenes circularon en redes en tiempo récord, muchas de ellas desenfocadas y desde las gradas: una en donde se aprecia a uno de los nuestros, Giovani Lo Celso, dejando en el suelo una bandera blanca con la leyenda "Las Malvinas son argentinas".