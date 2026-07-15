La historia de amor de Enzo Fernández y su novia, Valu Cervantes: cómo se conocieron

El futbolista y la influencer se conocieron durante la adolescencia, cuando todavía estaban lejos de imaginar el impacto que tendría la carrera deportiva de Enzo

La relación entre Enzo Fernández y Valu Cervantes atravesó distintos momentos a lo largo de los años, desde los comienzos en la adolescencia hasta la consolidación de una familia en medio del éxito deportivo. La pareja vivió mudanzas, desafíos profesionales, una separación y una reconciliación que volvió a captar la atención de los seguidores del futbolista argentino.

Cómo se conocieron Enzo Fernández y Valu Cervantes

Mucho antes de que Enzo Fernández se convirtiera en una de las figuras de la Selección Argentina y del fútbol europeo, compartía sueños y proyectos con una joven llamada Valu Cervantes.

La historia comenzó de manera casual durante unas vacaciones en la costa argentina. En aquel momento, el mediocampista tenía apenas 16 años y daba sus primeros pasos en las divisiones inferiores de River Plate. Por su parte, Valentina imaginaba un futuro ligado a la enseñanza del inglés.

Con el paso del tiempo, el vínculo se fortaleció y ambos comenzaron a construir una vida en común. Los primeros años estuvieron marcados por la sencillez y el esfuerzo compartido. Vivieron en un monoambiente en Villa Urquiza, viajaron en transporte público y acompañaron mutuamente sus objetivos personales y profesionales. Aquella etapa fue clave para consolidar una relación que más adelante tendría que afrontar cambios profundos impulsados por el crecimiento de la carrera futbolística del jugador.

La familia que formaron Enzo Fernández y Valu Cervantes

La llegada de Olivia y Benjamín representó un punto de inflexión en la vida de la pareja. Mientras la familia crecía, también lo hacía la trayectoria de Enzo Fernández, que comenzó a ganar protagonismo en el fútbol argentino e internacional.

Tras su paso por Defensa y Justicia, regresó a River Plate y posteriormente fue transferido al Benfica de Portugal. Ese recorrido terminó de impulsarlo hacia la élite del fútbol mundial.

En paralelo, Valu Cervantes tomó una decisión importante para acompañar a su pareja. Dejó sus estudios de Derecho y se enfocó en acompañar al futbolista durante los desafíos que implicaba vivir en distintos países y adaptarse a nuevas culturas.

La consagración definitiva llegó durante el Mundial de Qatar 2022, donde Enzo fue una de las grandes revelaciones del torneo y se convirtió en campeón del mundo con la Selección Argentina.

La mudanza a Inglaterra y la nueva vida de la pareja

El fichaje por el Chelsea marcó el inicio de una nueva etapa para la familia. La mudanza a Inglaterra incrementó la exposición mediática y colocó a la pareja bajo la mirada constante de los medios y los aficionados.

Durante ese período, Valu Cervantes asumió un rol central en la organización cotidiana del hogar mientras el futbolista cumplía con entrenamientos, partidos y compromisos internacionales.

Además, la influencer comenzó a compartir aspectos de la vida familiar en redes sociales, donde reunió una importante comunidad de seguidores interesados en conocer el detrás de escena de una de las familias más populares del fútbol argentino.

En una entrevista con Aires de Santa Fe, también reveló cómo viven sus hijos algunas cuestiones relacionadas con el país donde crecieron. “A mí me pasa que Benja, mi hijo, nació allá así que no lo dejamos saltar tampoco”, comentó al referirse a la popular canción futbolera que menciona a los ingleses.

Luego explicó: “Olivia también. Ella dice ‘es donde yo vivo’. Son niños y lo hablan de un lado inocente, así que para ellos también es raro”.

La llegada de Olivia y Benjamín consolidó el vínculo de la pareja en paralelo al crecimiento profesional del mediocampista

La separación y la reconciliación de Enzo Fernández y Valu Cervantes

A finales de 2024, la relación atravesó uno de sus momentos más delicados. La pareja anunció públicamente su separación después de varios años juntos. Según trascendió en ese momento, la decisión estuvo vinculada al deseo del futbolista de atravesar una etapa personal diferente, marcada por la necesidad de explorar aspectos de su vida que no había experimentado debido a la temprana formación de su familia.

Pese al distanciamiento, ambos mantuvieron una relación cordial enfocada en el bienestar de Olivia y Benjamín, compartiendo las responsabilidades de la crianza. Con el paso de los meses, el diálogo nunca se interrumpió y finalmente decidieron darse una nueva oportunidad. La reconciliación fue recibida con entusiasmo por sus seguidores y representó una apuesta conjunta por fortalecer el proyecto familiar que comenzaron cuando eran apenas adolescentes.

Hoy, Enzo Fernández y Valu Cervantes continúan escribiendo una historia marcada por el crecimiento, los desafíos y la construcción de una vida compartida que empezó mucho antes de la fama y los grandes escenarios del fútbol mundial.