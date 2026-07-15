Los medios ingleses reflejaron la victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra por el pase a la final del Mundial 2026. "Otro Messi Excelente", tituló en su portada el tabloide The Sun, reflejando la victoria del seleccionado nacional que perdía por 1 a 0 a los 55 minutos con el gol de Anthony Gordon, pero a los 85 apareció Enzo Fernández para igualar el partido.

"Inglaterra 1 Argentina 2: Los tres leones quedan desolados tras quedar eliminados del Mundial por el golazo de Martínez en el tiempo de descuento", cerró el titular del medio mencionado en referencia al tanto de Lautaro pasados los 90 minutos.

Mientras que The Guardian tituló apenas terminó el encuentro: "Doblete dramático de Argentina en los últimos minutos le niega la victoria a Inglaterra y le da el pase a la final del Mundial contra España". Hace instantes actualizaron con "Argentina rompe los corazones de Inglaterra con una remontada en el último minuto para llegar a la final de la Copa del Mundo", ya que los dirigidos por Lionel Scaloni lograron revertir el partido con dos tantos en los últimos y agónicos minutos que lke quedaban al partido.

Los principales medios ingleses reflejan la tristeza del combinado inglés, que parecía meterse a la final contra España faltando cinco minutos para completar los 90. "Inglaterra 1 - 2 Argentina: Tres Leones quedan eliminados del Mundial tras dos goles en cinco minutos que rompen el corazón de los ingleses", sostuvo The Mirror. Las imágenes compartidas por el medio reflejan la frustración de los jugadores Harry Kane y Jude Bellingham, del arquero Jordan Pickford y del entrenador alemán Thomas Tuchel.

En tanto, la BBC eligió expresar de manera concisa el encuentro de esta tarde: "Inglaterra sufre una dolorosa derrota en semifinales del Mundial ante Argentina". Además, eligió manifestarlo con el saludo de Lionel Messi y Kane tras el encuentro.

Por su parte, The independent le dedicó su portada al director técnico de los ingleses: "Tuchel, bajo presión tras la dolorosa derrota en semifinales, donde Argentina venció a Inglaterra con dos goles en los últimos minutos".

Además de destacar los agónicos goles, The Sun remarcó el rol del capitán de la albiceleste: "Inglaterra queda eliminada por el mágico Messi y Argentina llega a la final".





Durante los festejos por el pase a la final, los argentinos desplegaron con un orgullo una bandera en favor de la causa Malvinas, aún con todos los protocolos desde la FIFA para evitar que haya una de ellas en las tribunas (con la anuencia del Gobierno nacional, puntualmente de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva).

Ante la viralización de la foto, el medio The Sun actualizó su tapa titulando "Arrogancia de Argie", este último es un término despectivo para referirse hacia los argentinos. "Indignación por la celebración de los jugadores argentinos con un cartel que dice 'Las Malvinas son nuestras' tras eliminar a Inglaterra del Mundial".