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El líder de la ultraderecha británica se burló de los caídos de Malvinas y la Selección le tapó la boca

El líder del Brexit en Reino Unido se burló de los argentinos caídos en la guerra de las Malvinas antes de que empiece la semifinal. La Selección hizo un partidazo y no solo lo dio vuelta sino que, en pleno festejo, mostraron una bandera de las islas.

15 de julio, 2026 | 18.27

Un exdiputado británico pidió que la selección de Inglaterra haga "todo de nuevo tal como en 1982" minutos antes de que empiece el partido contra Argentina, pero el equipo de Lionel Messi dio vuelta un partido histórico por 2-1 y lo eliminó del Mundial 2026.

"Hagámoslo todo de nuevo tal como en 1982", escribió el exlegislador y líder de Reform UK, Nigel Farage.

Su mensaje, en el que se mofó de los 649 argentinos que perdieron la vida en la Guerra de las Malvinas, no solo le trajo repudio en redes sociales, sino que lo dejó expuesto con el vibrante final del partido.

Como si fuera poco, al terminar el encuentro, los jugadores salieron a festejar frente a los hinchas argentinos con una bandera con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas". En la previa del encuentro de esta tarde en Atlanta, las autoridades de seguridad prohibieron que haya cualquier tipo de consignas en las tribunas alusivas a las Malvinas.

Cuándo juega Argentina la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16:00 (hora de Argentina), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario elegido para albergar el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

MÁS INFO

Argentina buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022 y tendrá como rival a España, uno de los grandes favoritos del certamen y una de las selecciones con mejor rendimiento del torneo. Antes de la gran definición, el sábado 18 de julio se jugará el partido por el tercer puesto entre los perdedores de ambas semifinales: Francia e Inglaterra. Ese encuentro tendrá lugar en Miami.

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