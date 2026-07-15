Uno por uno, los puntajes de la Selección Argentina en la histórica victoria ante Inglaterra en el Mundial 2026.

Histórico: la Selección Argentina eliminó a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y volverá a jugar una nueva final ante España en busca del título. A pesar de comenzar una vez más por debajo en el marcador, la 'Albiceleste' lo dio vuelta gracias a los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, grandes figuras junto a Lionel Messi de una más que festejada clasificación. El próximo domingo, el combinado dirigido técnicamente por Lionel Scaloni enfrentará a 'La Roja' en búsqueda de consagrarse campeón del mundo.

Los puntajes de la Selección Argentina en la histórica victoria ante Inglaterra

Emiliano Martínez (7): sin responsabilidad en el gol de Inglaterra, se hizo enorme en los últimos minutos descolgando centros para sostener el triunfo. Estuvo muy seguro en los tiros de media distancia sin dar rebote para las apariciones de Bellingham dentro del área.

Nicolás Tagliafico (6): correcto en ataque pero cometió el error de dejar corto el despeje que derivó en el tanto del rival. En los últimos minutos, mientras Argentina buscaba meter gente al área para empatar, salió reemplazado por Lautaro Martínez.

Lisandro Martínez (6): correcta labor del defensor central a pesar del gol recibido. Tuvo algunas imprecisiones en la salida con pelota frente a la presión de los jugadores ingleses pero sin mayores sustos en el fondo.

Cristian Romero (7): anuló a Kane y fue, sin brillar, el pilar de la defensa argentina. La tarjeta amarilla que recibió en el arranque del complemento lo condicionó pero pudo completar los 90 minutos.

Nahuel Molina (5): perdió la marca de Gordon en el gol de Inglaterra y tuvo un partido apenas correcto con la pelota en los pies.

Leandro Paredes (8): dueño del mediocampo en el primer tiempo, le marcó la cancha a Bellingham desde el primer minuto y demostró que de guapo nadie le gana a los argentinos. Con Inglaterra replegada atrás para aguantar la mínima ventaja, Scaloni lo sacó para meter a Nico González y sumar más atacantes por los costados.

Enzo Fernández (9): en el momento más necesario, tuvo su mejor presentación en el torneo. Se hizo cargo de la pelota, colaboró en la salida y generó peligro con sus remates de afuera; a falta de cinco minutos, un bombazo suyo desde el borde del área puso el empate 1 a 1 y desató la locura que luego culminó con la remontada.

Alexis Mac Allister (8): discreto primer tiempo; el volante del Liverpool se destapó en el segundo y tuvo varias ocasiones clarísimas de gol, con un cabezazo y un tiro que reventaron los palos de Pickford.

Giuliano Simeone (7): cumplió con su deber (por el cual se metió en el once titular en lugar de Rodrigo De Paul) y batalló cada una de las pelotas divididas que tuvo. Presionó y sumó intensidad en la salida rival, aunque no tuvo tanta claridad con la pelota en los pies.

Lionel Messi (9): 39 años y no deja de sorprender. Tomó la pelota con el marcador en contra, limpió rivales por todos lados y fue estandarte en la remontada. Asistió a Enzo para el empate y a Lautaro en el gol de la victoria con un gran centro de derecha. Ahora, irá por una nueva marca el domingo para seguir agigantando su leyenda como el mejor deportista de todos los tiempos.

Julián Álvarez (7): la 'Araña' luchó arriba y tuvo un par de ocasiones en el comienzo de la segunda mitad que estuvieron cerca de entrar. En el tramo final, salió del área para asociarse a construir juego y buscar nuevas vías al arco de Inglaterra.

Nicolás González (6): ingresó sobre el sector izquierdo para lastimar por los costados de la defensa inglesa. Tuvo algunas chances tras envíos a la espalda de Messi que no pudo capitalizar.

Nicolás Otamendi (7): entró para buscar los envíos aéreos y terminó el partido despejando pelotas para sostener el triunfo.

Gonzalo Montiel (7): se asoció muy bien con Messi sobre el sector derecho del ataque y metió algunos centros que lastimaron en el área rival. En los minutos finales, también colaboró en el retroceso defensivo.

Rodrigo De Paul (8): frescura, cerebro e intensidad entrando desde el banco de suplentes a falta de 20 minutos para ser protagonista en la remontada.

Lautaro Martínez (8): llave del gol, apareció una vez más en tiempo de descuento para un frontazo que se gritó en todo el país.