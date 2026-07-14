Víctor Hugo Morales explota en la previa al duelo entre Argentina e Inglaterra: "Me da mucha bronca"

El enojo de Víctor Hugo en la previa a la semifinal.

Víctor Hugo Morales rompió el silencio en la previa del cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y no pudo esconder su bronca por no poder relatarlo. El histórico periodista, que inmortalizó el Gol del Siglo de Diego Maradona en México 1986, expresó a través de su cuenta de Twitter la mezcla de sensaciones que le generó la confirmación de este partido.

El enojo de Víctor Hugo Morales

Según explicó, estaba en paz con la idea de no poder relatar este Mundial. Sin embargo, todo cambió cuando se confirmó el cruce entre argentinos e ingleses, programado para este miércoles 15 de julio desde las 16 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

"Me da mucha bronca no poder relatar Argentina-Iinglaterra. Estaba tranquilo con no poder relatar este Mundial. Pero llegó este partido y me invade una mezcla de tristeza y nostalgia", escribió Víctor Hugo.

Víctor Hugo Morales no pudo relatar este Mundial.

El relator no ocultó la emoción que le genera pensar en un nuevo capítulo de esta rivalidad histórica: "Me da ganas de llorar no poder contar los goles de Lionel Messi, como tuve el privilegio de relatar los de Diego Armando Maradona en aquel inolvidable Argentina-Inglaterra de México 1986".

"Hay partidos que trascienden el fútbol"

En otro tramo de su descargo, Víctor Hugo reflexionó sobre el peso simbólico de este enfrentamiento para el fútbol argentino: «Hay partidos que trascienden el fútbol. Y para quienes alguna vez los vivimos desde un micrófono, quedarse del otro lado también duele. Ojalá Messi vuelva a regalarnos otra página inolvidable de la historia del fútbol argentino».

Sus palabras resonaron rápidamente entre los hinchas, que recordaron el rol central que tuvo Víctor Hugo en la construcción del mito futbolero de aquel 22 de junio de 1986, cuando su relato del gol de Maradona quedó grabado para siempre en la memoria colectiva argentina.

Un clásico con historia pareja

El cruce de este miércoles será apenas el tercer antecedente entre ambas selecciones en un Mundial, luego de los duelos de 1986 y 1998, con un historial parejo de dos victorias para cada lado en la máxima cita del fútbol mundial. Argentina llega como vigente campeona y con la ilusión de disputar su segunda final consecutiva, mientras que Inglaterra buscará meterse en una final del Mundial por primera vez desde 1966, año en el que se consagró campeona como local. El encuentro llega cargado de expectativa por la posibilidad de que Messi firme una nueva página histórica ante el clásico rival británico.