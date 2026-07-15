Los memes contra Inglaterra por su miedo contra Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina destrozó a Inglaterra en la semifinal del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, lo que llevó a miles de hinchas a publicar infinidad de memes en las redes sociales. Los mismos hicieron referencia al flojísimo rendimiento del conjunto inglés en el partido, donde ganaban 1 a 0 y se les escapó sobre el final. Con el miedo inglés alevoso en el planteo de Thomas Tuchel como principal protagonista dentro de los videos e imágenes posteados, los fanáticos no dudaron en cargar al rival que se quedó afuera de la final y jugará por el tercer puesto.

Los memes de la histórica victoria Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026

Los memes de la victoria de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026

Cuándo juega Argentina la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16:00 (hora de Argentina), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario elegido para albergar el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

Argentina buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022 y tendrá como rival a España, uno de los grandes favoritos del certamen y una de las selecciones con mejor rendimiento del torneo. Antes de la gran definición, el sábado 18 de julio se jugará el partido por el tercer puesto entre los perdedores de ambas semifinales: Francia e Inglaterra. Ese encuentro tendrá lugar en Miami.