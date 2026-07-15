La Selección Argentina va por por más gloria ante Inglaterra en un duelo cargado de historia

La Selección Argentina enfrenta a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 en un duelo histórico con un lugar en la gran final en juego.(FOTO: Reuters).

La cuenta regresiva terminó. La Selección Argentina volverá a cruzarse con Inglaterra este miércoles, desde las 16, en un partido que trasciende generaciones y que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni buscará dar un nuevo paso hacia el sueño de la cuarta estrella frente a un rival que también llega fortalecido y con figuras de primer nivel.

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será el escenario de una semifinal con todos los condimentos. Más allá de la enorme carga histórica que rodea a este clásico del fútbol mundial, ambos seleccionados llegan con argumentos para ilusionarse. Lionel Messi intentará conducir nuevamente a la Albiceleste hacia una final, mientras que Harry Kane y Jude Bellingham lideran las aspiraciones inglesas.

Cómo llega la Selección Argentina

La "Albiceleste" alcanzó las semifinales del Mundial 2026 sin conocer la derrota, aunque atravesó un camino mucho más exigente de lo que reflejan los resultados. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni finalizó como líder de su grupo después de imponerse frente a Argelia, Austria y Jordania, demostrando solidez para quedarse con el primer puesto.

A partir de allí comenzaron los cruces de eliminación directa y el nivel de dificultad aumentó considerablemente. En los dieciseisavos de final necesitó del tiempo suplementario para superar por 3-2 a Cabo Verde en un encuentro muy exigente.

La reacción más impactante llegó en los octavos de final. Después de quedar dos goles abajo frente a Egipto, la Selección Argentina protagonizó una remontada histórica para imponerse por 3-2 y firmar una de las grandes gestas del torneo.

En los cuartos de final volvió a responder en un momento clave. Tras igualar durante los 90 minutos, venció 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario para meterse nuevamente entre los cuatro mejores del mundo. Con Lionel Messi como emblema y un grupo que volvió a demostrar fortaleza anímica, Argentina buscará alcanzar su segunda final consecutiva en una Copa del Mundo.

Cómo llega Inglaterra

Los dirigidos por Thomas Tuchel también construyeron un recorrido con momentos de sufrimiento, aunque siempre encontraron respuestas para seguir avanzando.

Después de finalizar en el primer puesto de su grupo, Inglaterra eliminó por 2-1 a RD Congo en los dieciseisavos de final y luego dejó en el camino a México tras imponerse por 3-2 en un partido muy disputado.

Su clasificación a semifinales llegó luego de vencer 2-1 a Noruega, una de las revelaciones del Mundial 2026. Con Harry Kane como capitán, Jude Bellingham como principal figura futbolística y un plantel repleto de jugadores de jerarquía, los Three Lions buscarán regresar a una final mundialista después de décadas de frustraciones internacionales.

El historial entre Argentina e Inglaterra

Cada enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra tiene un peso especial dentro de la historia de los Mundiales. En total disputaron cinco partidos por Copas del Mundo y el balance favorece al conjunto europeo, que obtuvo tres victorias. La Albiceleste ganó una vez y otro cruce terminó igualado antes de resolverse mediante una definición por penales favorable al seleccionado nacional.

El antecedente más reciente ocurrió durante la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón 2002, cuando Inglaterra se impuso por 1-0. Sin embargo, el partido que marcó para siempre esta rivalidad fue el de los cuartos de final de México 1986. Aquella tarde, Diego Armando Maradona escribió una de las páginas más recordadas de la historia del fútbol con la "Mano de Dios" y el inolvidable "Gol del Siglo", en el triunfo argentino por 2-1 camino al título mundial.

La tensión entre ambos seleccionados, sin embargo, había comenzado mucho antes. En Inglaterra 1966 protagonizaron un polémico duelo de cuartos de final que terminó con triunfo local por 1-0 y quedó marcado por la expulsión del capitán Antonio Rattín y las posteriores declaraciones del entrenador inglés Alf Ramsey, quien calificó a los futbolistas argentinos como "animals".

En el historial general, incluyendo amistosos, Inglaterra también mantiene una ventaja estadística con cuatro victorias, mientras que Argentina ganó una vez y empataron en cinco oportunidades.

Los cambios que analiza Lionel Scaloni

Aunque Scaloni todavía no confirmó el equipo, todo indica que mantendrá la base de la formación que viene de eliminar a Suiza. El entrenador quedó conforme con el rendimiento colectivo y, salvo algún retoque puntual, no realizaría demasiadas modificaciones.

La principal incógnita aparece en el mediocampo. Rodrigo De Paul terminó con algunas molestias físicas los últimos encuentros y podría dejar su lugar. Si eso sucede, Nicolás González y Giuliano Simeone son quienes aparecen como principales candidatos para ingresar.

Otra duda se mantiene sobre el lateral derecho. Nahuel Molina continúa con una ligera ventaja sobre Gonzalo Montiel, aunque el cuerpo técnico esperará hasta último momento antes de confirmar al titular.

Por el momento, la posibilidad de volver a utilizar una línea de cinco defensores parece haber quedado descartada, por lo que Scaloni apostaría nuevamente por un esquema ofensivo para buscar el pase a la final.

La probable formación de la Selección Argentina

Lionel Scaloni definiría el equipo horas antes del partido, aunque la formación que asoma para enfrentar a Inglaterra sería la siguiente:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

La "Albiceleste" que dirige Lionel Scaloni se enfrentará al combinado inglés este miércoles 15 de julio desde las 16 horas de nuestro país en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. El arbitraje estará a cargo del estadounidense Ismail Elfath. La televisación del encuentro del combinado nacional estará a cargo de DSports, Paramount+, TyC Sports, Disney+ Premium, TV Pública, Flow, TyC Sports Play y Telefe; mientras que el restante lo transmitirán DSports, Flow y Paramount+.