Insólita decisión y censura de FIFA por las Islas Malvinas antes de Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026

Insólita decisión para Argentina vs. Inglaterra por las banderas de Malvinas

En la previa del duelo entre la Selección Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, reveló detalles del operativo policial para este partido. La funcionaria se refirió a los hinchas argentinos que asistirán al Mercedes Benz Stadium de Estados Unidos, a quienes les prohibieron ingresar con banderas y remeras de las Islas Malvinas. Por supuesto, la noticia no tardó en trascender.

Las declaraciones de la ministra de Seguridad sobre las banderas de Malvinas en Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

"No se va a poder entrar ni con botellas ni con ningún elemento. Ya sea una remera, una bandera o lo que fuera que contenga un mensaje provocativo, político, de odio, de intolerancia racial, religiosa. Es decir, no se va a poder entrar con mensajes que provoquen algún tipo de situación. No pueden ingresar banderas con contenido político", esbozó hace instantes en diálogo con Radio Now 97.9.

No se podrá entrar a Argentina vs. Inglaterra con banderas de Malvinas

A su vez, la funcionaria del gobierno de Javier Milei agregó: "Se estableció que no puede haber contenido político, elementos que tengan contenido político visible o mensajes con algún tipo de intolerancia. Es lo que se definió el día de ayer, precisamente al identificar que es un partido sensible...".

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

La "Albiceleste" que dirige Lionel Scaloni se enfrentará al combinado inglés este miércoles 15 de julio desde las 16 horas de nuestro país en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. El arbitraje estará a cargo del estadounidense Ismail Elfath. La televisación del encuentro del combinado nacional estará a cargo de DSports, Paramount+, TyC Sports, Disney+ Premium, TV Pública, Flow, TyC Sports Play y Telefe; mientras que el duelo restante lo transmitirán DSports, Flow y Paramount+.

Por otro lado, Francia se mide con España por la semifinal restante que definirá al primer equipo que llegue al duelo decisivo del próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York a partir de las 16 (hora argentina). Un día antes tendrá lugar el encuentro por el tercer puesto con los dos equipos perdedores en semis que se verán las caras desde las 18 de nuestro país.

El posible equipo de la Selección Argentina contra Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

Para el duelo ante los ingleses por un lugar en la final del Mundial, se perfilan para estar desde el arranque los siguiente once titulares: Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. De esta manera, tanto Fernández como De Paul tienen chances de quedar afuera, mientras que existe la posibilidad de que tanto González como Otamendi -con cambio de esquema incluido- sean titulares.