En la previa al GP de Bélgica, siguen las dudas en Alpine con la renovación de Franco Colapinto: "Mejor opción"

A pesar de no haber logrado el cometido de sumar en la temporada pasada de la Fórmula 1, Franco Colapinto obtuvo su renovación para este año en Alpine, que le dio una segunda oportunidad considerando que el A525 no era un coche competitivo. No obstante, la historia fue distinta con el A526 que, motorizado por Mercedes, ha obtenido buenos resultados en esta edición del campeonato del mundo, incluso con el pilarense a bordo.

Después de sumar su primer punto para la escudería francesa en Shanghái, el piloto argentino logró puntuar en cinco de las nueve fechas disputadas hasta el momento, además de que obtuvo el sexto lugar en Montreal, su mejor resultado en la F1. El último par de puntos que sumó Colapinto se dio en el GP de Gran Bretaña, apenas unos días después de las severas declaraciones de Steve Nielsen sobre su futuro en el equipo galo.

Y es que en la previa a la cita en el Circuito de Silverstone, el director de Alpine había puesto en duda la continuidad del pilarense en la próxima temporada de la F1, advirtiendo que la mejoría no era suficiente para garantizar su renovación. “Creo que Franco es un piloto que ha tenido un comienzo lento, me atrevo a decir. Está mejorando, sí, ya ha tenido buenas actuaciones este curso”, comenzó el británico en declaraciones rescatadas por Motorsport.

Sin embargo, lo más filoso de sus afirmaciones vino segundos después, cuando advirtió de otras alternativas para el segundo asiento del 2027. “Creo que está ahí por méritos propios y, llegado el momento, tomaremos la decisión. Si es lo suficientemente bueno, se quedará, y si no, habrá una mejor opción. Así es la F1”, había añadido Nielsen, algo que provocó cierto malestar en el interior de Alpine durante la cita en el viejo aeródromo.

Ahora bien, a más de una semana después de aquello, llama la atención la falta de respuesta por parte de alguna otra autoridad de Alpine en cuanto al futuro de Colapinto, ya que incluso Flavio Briatore no se ha referido al tema. De ahí que permanezcan las dudas sobre el estado real del argentino en la base de Enstonse, donde se planearía definir a la dupla del próximo año en el transcurso del parate veraniego después del GP de Hungría.

Nielsen se unió a Alpine el año pasado.

Horarios del GP de Bélgica 2026 de F1

Tras el GP de Gran Bretaña, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de Spa-Francorchamps, donde se disputará el Gran Premio de Bélgica entre el 17 y 19 de julio por la décima fecha. A continuación, los días y horarios: