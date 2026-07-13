El emotivo reencuentro de Franco Colapinto con James Vowles en el Festival de la Velocidad de Goodwood

El director de Williams volvió a encontrarse con el argentino.

Sin acción en la Fórmula 1 después del noveno lugar en el GP de Gran Bretaña, Franco Colapinto estuvo este fin de semana en el Festival de la Velocidad de Goodwood, que se realiza en Sussex cada año. Tras no formar parte de la edición pasada del prestigioso evento, Alpine se decidió a llevar al pilarense este año junto a varios integrantes del equipo y de la academia, tales como Pierre Gasly, Nina Gademan, Paul Aron y Alex Dunne.

Pero la escudería francesa no fue la única que fue al festival de automovilismo, que recibió a varios equipos de la máxima categoría con sus pilotos, que hicieron exhibiciones por la característica colina con monoplazas históricos. De hecho, uno de los presentes fue Williams, que llevó el inolvidable FW18, que este domingo fue conducido por James Vowles, el director del equipo de Grove que es conocido por su buena relación con Franco.

Y es que el británico fue el primero en confiar en el piloto argentino cuando lo subió a la F1 como reemplazante de Logan Sargeant de cara a las últimas nueve fechas de la temporada 2024. Si bien no compartieron demasiado tiempo juntos, el jefe de Williams quedó encantado con la actitud de Colapinto, a tal punto de que buscó la manera de ubicarlo en Alpine para que pueda tener continuidad en la competencia, puesto que por entonces ya se había anunciado a Carlos Sainz para 2025.

De ahí que cada reencuentro entre ambos sea todo un acontecimiento que se celebra en las redes sociales de Williams, tal como sucedió este domingo. En la previa a que ambos salgan a rodar con sus respectivos coches, Vowles saltó una barrera de paja para ir a saludar al argentino, que estaba en plena conversación con los medios y rodeado de fanáticos que fueron a verlo en el festival.

“Reunión de JV y Franco, edición Goodwood”, escribieron en la cuenta de X de la escudería inglesa junto a un video que muestra el reencuentro de ambos. Un abrazo y un breve intercambio de palabras entre risas fueron suficientes para apreciar la buena onda que se mantiene entre ambos, a lo que le siguió un elogio de Vowles al piloto cuando volvió a estar frente a la cámara: “Es bueno verlo a él. Siempre es una persona alegre y sonriente”.

Vowles corrió en el Festival de Goodwood.

El posible regreso de Colapinto a Williams

A pesar de representar a Alpine, lo cierto es que Franco Colapinto no dejó de ser completamente un piloto de Williams, ya que las negociaciones a finales del 2024 se sellaron con una cesión por cinco temporadas. Como resultado de esto, el argentino podría llegar a tener una segunda etapa en la escudería británica cuando la cesión culmine en 2030, aunque todo está sujeto a las chances de una renovación con los franceses y la disponibilidad que haya en Grove.