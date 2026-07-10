Colapinto celebró el triunfo de Argentina en el Mundial.

Tras haber quedado afuera de la Q1 en la clasificación por un trompo que lo dejó sin posibilidad de mejorar su tiempo, Franco Colapinto debió salir del decimonoveno lugar este domingo en el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1. Si bien llegar a los puntos parecía complicado, el pilarense sorprendió con una notable largada que le permitió ganar varias posiciones y cruzó la línea de meta en el noveno lugar, un puesto por delante de su compañero de equipo.

Apenas un par de días después, el piloto argentino volvió a tener una alegría con la victoria de la Selección Argentina sobre Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo. Y es que la “Albiceleste” había comenzado perdiendo el partido, con un penal errado por Lionel Messi y con un 2-0 abajo cuando restaban menos de 15 minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario, pero los vigentes campeones del mundo se recuperaron y vencieron por 3-2 sin llegar al alargue.

De ahí que la máxima categoría haya asociado la remontada de Argentina en el Mundial 2026 con lo hecho por Colapinto en Silverstone, un tema al que se hizo mención en las redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la F1 se refirió a lo que fueron los últimos días del pilarense en cuanto a lo deportivo: “De P19 a P9 el domingo. De 0-2 a 3-2 el martes. El que viene teniendo días tranquilos es Colapinto”.

Antes de eso, Franco había comentado un posteo de Messi, quien había subido una serie de fotos a su cuenta para celebrar la histórica remontada contra los egipcios. “Hablemos de remontadas”, comentó el piloto de Alpine en la publicación del 10. Por eso, la máxima categoría retomó la frase de Colapinto en su comparación, con imágenes tanto de la actuación del pilarense en Silverstone como del triunfo del conjunto albiceleste en Atlanta.

Cabe mencionar que “Fran” estuvo siguiendo a la Selección en el transcurso del Mundial 2026, a pesar de que no pudo ver todos los partidos de la fase de grupos porque se le superpuso con la cita en Austria. De hecho, Colapinto había subido stories acompañando al equipo de Lionel Scaloni en la tarde del martes, con una picada al lado de la computadora para hacer fuerza contra los “Faraones”.

Así fue el posteo de la F1 sobre Colapinto y Argentina.

¿Colapinto podrá ver el partido con Suiza?

A diferencia del cruce con Egipto, que se disputó entre semana, el duelo de la Selección Argentina contra Suiza se disputará el sábado a las 22:00 horas. Afortunadamente para el piloto, este fin de semana no habrá acción en la Fórmula 1, por lo que no tendrá dificultades para ver el partido por los cuartos de final de la Copa del Mundo.