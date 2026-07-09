Preocupación en LAM: una angelita fue operada y se encuentra internada

Una angelita pasó por el quirófano.

La angelita de LAM (América TV) se sometió este lunes a una cirugía de cadera que la tenía preocupada desde hacía semanas. Apenas terminó el procedimiento, La Barby decidió mostrarse ante sus seguidores desde la clínica donde permanece internada, con el objetivo de llevar tranquilidad sobre su estado de salud tras una intervención que había generado inquietud entre sus compañeros de programa.

Con la voz entrecortada por la emoción y todavía en las primeras horas de recuperación, la panelista grabó un video desde la habitación: "Acá estoy... en la clínica. La operación fue un éxito me dijo el médico. Estoy feliz". El mensaje generó alivio inmediato entre quienes seguían de cerca la evolución de la cirugía, a la espera de novedades sobre cómo había salido todo.

La Barby fue intervenida quirúrjicamente.

De a poco, la recuperación

La Barby también se refirió a cómo fue evolucionando en las horas posteriores a la operación. Contó que ya había empezado a recuperar algo de movilidad y no escatimó elogios para el equipo que la atendió: "De a poco estoy moviendo un poco los pies, pero fue todo genial. Todos fueron un amor". El reconocimiento hacia el personal médico fue una constante en su relato, en un contexto donde la angelita eligió mostrar el costado más positivo de la experiencia.

Respecto a los próximos días, la panelista adelantó que su estadía en la clínica se extenderá un poco más, ya que debe permanecer bajo observación médica. "Voy a estar internada en la clínica hasta el miércoles", precisó, sin dar mayores detalles sobre los controles que le realizarán en ese lapso.

No era la primera cirugía

Esta no fue la primera vez que la angelita pasó por un procedimiento de este tipo: tiempo atrás ya había sido operada de la otra cadera. En los últimos meses, sin embargo, el dolor se había vuelto cada vez más intenso, a tal punto que debió empezar a caminar con bastón para poder movilizarse con normalidad en su día a día.

Ahora le espera una etapa de reposo y rehabilitación que, según trascendió, la mantendrá alejada de la televisión y la radio durante aproximadamente un mes. La ausencia se sentirá en LAM, donde es una de las angelitas más habituales del ciclo, aunque por el momento no trascendió quién ocupará su lugar durante ese período.