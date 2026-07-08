El repudiable comentario de una figura de ESPN sobre el triunfo ante Egipto.

La Selección Argentina derrotó por 3-2 a Egipto y avanzó así a los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro tuvo de todo: gol anulado; penal; encontronazos y cinco goles que hicieron vibrar a todos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Lo ocurrido suscitó análisis de todo tipo por parte de los periodistas especializados, desde aquellos que elogiaron la actuación del combinado albiceleste hasta quienes criticaron algunas de las decisiones arbitrales.

Dentro de este último grupo está Álvaro Morales, el guatemalteco que forma parte de ESPN México y que es muy conocido en esta parte del globo por sus desmedidas opiniones sobre nuestro fútbol. Y esta, desde luego, no fue la excepción.

Argentina venció a Egipto y avanzó a cuartos de final.

¿Qué dijo Álvaro Morales de la victoria ante Egipto?

"Escuchen bien lo que voy a decir, porque luego hay imbéciles que lo malentienden. Yo hablo del fútbol argentino, no del pueblo ni de su gente. Tengo grandes amigos argentinos, para que después algunos imbéciles no lo vayan a malinterpretar", se atajó primeramente el reconocido trabajador de prensa.

"La Selección Argentina no tiene ninguna credibilidad como campeona del mundo. El 78', la dictadura y el vestidor con Perú; el 86', la mano asquerosa de un tramposo que se dopaba, la cocaína está en los manuales médicos que sí beneficia el rendimiento atlético deportivo; en el 90', con lo que hicieron contra Brasil con las cantimploras con anestesia; el último, una sede que albergó el Mundial de manera corrupta, vino todo el FIFA Gate y los cinco penales que no debieron marcarse. Ahora este Mundial ha sido de risa", repasó.

"La Selección Argentina elimina 3-2 a Egipto, pero ojo, no digo que no haya habido falta de Egipto, solo que no era una acción ofensiva. A Mac Allister, que comete falta en media cancha, no le marcan falta y a él sí. VARgentina. Cuando ves lo de Balogun con Estados Unidos es asqueroso, es polémico, es controversial, es deleznable. La FIFA ha sido acusada de corrupción. Hoy le anulan un gol a Egipto que no debió ser anulado. No digo que no haya sido falta, siguió la jugada, ya era otra acción. A Argentina si le concedieron contra Austria el gol en la falta de Mac Allister. En la jugada del 3-2 había doble penal sobre Egipto, no dijeron nada, mudos", añadió.

Finalmente, sostuvo: "Todos los títulos mundiales de la Selección Argentina están manchados y no serían absolutamente nada sin esos títulos. Manos tramposas, dictaduras, cinco penales. Hoy Argentina mostró su incompetencia. Mostró su falta de calidad futbolística, mostró miedo, mostró incapacidad. Este 3-2, como muchos otros resultados, está manchado aunque la narrativa y su retórica de lo lindo y de la dinámica de lo impensable quiera evangelizarnos de contraria manera. Por eso siempre hay que desenmascararlos".