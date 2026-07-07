Tornados causan estragos en el centro de China mientras el tifón Bavi se acerca a la costa

Un tornado se desplaza por una zona en medio de relámpagos y fuertes vientos en Ezhou, provincia de Hubei, China

Dos tornados ​causaron estragos en la provincia de Hubei, en el centro de China, según informaron el martes los medios estatales, y mataron al menos ‌a ocho personas con vientos ‌de hasta 149 kilómetros por hora que volcaron vehículos y arrancaron tejados de edificios, dejando a su paso un rastro de metal retorcido.

Durante cuatro horas el lunes por la tarde, vendavales de nivel 13 en la escala ampliada de Beaufort arrasaron las ciudades de Huangshi, Huanggang, Ezhou y Xianning, informó Xinhua, citando a las autoridades de gestión de emergencias de Hubei. Al menos una ​persona seguía desaparecida, añadía ⁠esta información.

Los tornados son extremadamente raros en Hubei, un importante centro industrial, ‌de fabricación de automóviles y tecnológico, según Wang Xiaoling, experta ⁠de la oficina meteorológica provincial, al Hubei Daily. ⁠El último tornado en la provincia se produjo en mayo de 2021.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

China, la segunda economía más grande del mundo, está cada vez más expuesta a fenómenos ⁠meteorológicos extremos que los expertos atribuyen al cambio climático. Las lluvias ​torrenciales, el calor abrasador del verano y los vientos ‌huracanados causan pérdidas económicas de decenas de ‌miles de millones de dólares al año, lo que perturba la industria ⁠y destruye las cosechas.

Las imágenes de la cadena estatal CCTV mostraban a los equipos de rescate en Huanggang inspeccionando la cabina de un camión gravemente dañada, que parecía haber sido destrozada por trozos de chapa ondulada arrancados del ​tejado de ‌un edificio cercano. Otro vídeo mostraba un automóvil blanco destrozado que había sido lanzado contra una farola, también rodeada de láminas de acero retorcido.

El Centro Meteorológico Nacional indicó que el noreste de Hubei debería prepararse para nuevas lluvias intensas o torrenciales el martes, al igual ⁠que algunas zonas del suroeste de la región de Guangxi, las provincias meridionales de Cantón y Hainan, y las provincias más septentrionales de Jilin, Shandong y Liaoning, entre otras áreas.

La región de Guangxi, que aún se está recuperando del tifón Maysak —que ha causado la muerte de al menos cuatro personas en su capital, Nanning, en los últimos días—, debe prepararse para lluvias extremadamente intensas de hasta 260 mm en ‌las próximas 24 horas, lo que podría provocar deslizamientos de tierra, según añade el pronóstico.

Dieciséis personas siguen desaparecidas tras un deslizamiento de tierra en un condado montañoso de la provincia de Gansu, en el oeste de China, según medios estatales. Un total de 33 personas fueron arrastradas por las aguas en las primeras ‌horas de la mañana.

El presidente chino, Xi Jinping, pidió que se realizaran "esfuerzos totales" para rescatar a los afectados por las inundaciones, según informó la CCTV el martes.

China también se ‌enfrenta al supertifón ⁠Bavi, que se desplaza por el Pacífico hacia Taiwán y se prevé que toque tierra a lo largo de la costa ​oriental de China esta semana. La tormenta, con vientos de hasta 290 kilómetros por hora, arrasó el lunes Guam, Tinián, Saipán y Rota.

Con información de Reuters