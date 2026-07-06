Los iraníes piden venganza contra Trump durante el cortejo fúnebre de Jamenei

Un vehículo que transporta los ataúdes del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y sus familiares, avanza mientras la gente asiste a una procesión fúnebre por Jamenei

Multitudes de iraníes ​se manifestaron el lunes por las calles de Teherán en una procesión fúnebre en honor al líder asesinado, el ayatolá Alí Jamenei, en lo que ha sido el ‌día más multitudinario de una semana ‌de ceremonias conmemorativas masivas que ponen de manifiesto el control que ejercen los líderes clericales supervivientes.

Las imágenes tomadas con drones y difundidas por la televisión estatal mostraban a decenas de miles de personas apiñadas en una avenida del centro de Teherán.

Los ataúdes del líder asesinado y de cuatro miembros de su familia fueron transportados en un gran camión por las calles, mientras las mangueras de los bomberos rociaban agua desde arriba para refrescar a quienes participaban en ​la marcha.

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Al pasar por ⁠debajo de un puente, los dolientes lanzaron piedras contra una valla publicitaria colgada en lo ‌alto en la que aparecía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ⁠con una bala apuntando a su cabeza.

"Estados Unidos mató ⁠a nuestro padre", rezaba el cartel. "¡No os dejaremos escapar!"

La multitud ondeaba banderas iraníes y pancartas rojas con un lema que hacía un llamamiento a los "vengadores de Jamenei", adaptando una frase que ⁠ocupa un lugar central en el islam chiíta desde que el nieto del profeta ​Mahoma fuera asesinado en combate en el siglo VII.

LOS HIJOS REZAN ‌POR JAMENEI, PERO NO HAY RASTRO DE MOJTABA

El ‌domingo, tres de los hijos del líder asesinado rezaron junto a su ataúd en ⁠una enorme sala de oración de Teherán.

Pero Mojtaba Jamenei, el hijo que le sucedió como líder supremo de Irán, no hizo acto de presencia. Se cree que quedó desfigurado por las heridas sufridas en el ataque que acabó con la vida de su padre; el joven ​Jamenei aún ‌no ha aparecido en público desde que comenzó la guerra el 28 de febrero con los ataques aéreos israelíes y estadounidenses contra Irán.

Las ceremonias fúnebres comenzaron el viernes, cuando los ataúdes de Jamenei, de una de sus hijas y su hijo de 14 meses, de un yerno y de la esposa de Mojtaba fueron ⁠expuestos para que los responsables iraníes y los dignatarios extranjeros les rindieran homenaje. El sábado y el domingo se celebraron otras ceremonias a gran escala al aire libre, antes de la enorme procesión fúnebre del lunes.

A finales de esta semana, el féretro será trasladado para nuevas procesiones en la ciudad de Qom, sede de un seminario chiíta iraní, y en dos ciudades santuarios chiítas del vecino Irak, antes de regresar a Irán para su entierro en un complejo de santuarios medievales en ‌Mashhad.

La guerra ha concluido con un acuerdo de paz preliminar alcanzado el mes pasado que ha permitido a los líderes clericales iraníes mantenerse en el poder y proclamar la victoria, con una influencia renovada derivada del control que ejercen sobre los suministros energéticos mundiales a través del estrecho de Ormuz.

Trump también ha proclamado la victoria, aunque los objetivos que se fijó al principio —destruir las ‌capacidades nucleares y de misiles de Irán, acabar con su capacidad para atacar a sus vecinos y crear las condiciones para que los iraníes derrocaran a sus líderes— aún no se han alcanzado.

Trump dijo ‌este fin de semana ⁠que las negociaciones de paz con Irán se habían retrasado una semana debido a las ceremonias fúnebres.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ​dijo el lunes que el anciano Jamenei había sido asesinado porque lideraba un programa para destruir Israel.

"Cualquier líder iraní que vuelva a intentar llevar a cabo planes para destruir Israel también será asesinado", dijo Katz.

Con información de Reuters