Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 6 de julio

San Cono, el patrono de la timba

¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que el 3 de junio es el día de San Cono, el santo que mueve las agencias de quiniela. Ese día todo el mundo le juega al 03, el número que lo representa en la tabla de los sueños. ¡Se arman colas enormes! Aunque ya pasó la fecha, la fe no se pierde: si soñaste con San Cono, no dudes en jugarle al 03.