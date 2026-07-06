Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 6 de julio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 10 minutos
¡San Cono ya pasó! Pero su número, el 03, sigue siendo el pálpito de la semana
San Cono, el patrono de la timba
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que el 3 de junio es el día de San Cono, el santo que mueve las agencias de quiniela. Ese día todo el mundo le juega al 03, el número que lo representa en la tabla de los sueños. ¡Se arman colas enormes! Aunque ya pasó la fecha, la fe no se pierde: si soñaste con San Cono, no dudes en jugarle al 03.
Hace 25 minutos
La Quiniela que late en el interior: Santa Fe y Córdoba, las campeonas del pálpito federal
El peso de las provincias
Si pensás que la Quiniela de la Ciudad y la Bonaerense son las únicas que importan, aflojá. En el interior, los sorteos de Santa Fe y Córdoba tienen una tradición enorme. Son ellos los que marcan el ritmo del día en muchísimas localidades federales. Así que ya sabés, si tenés un pálpito del interior, no dudes en jugarlo. ¡La suerte también se esconde en las provincias!
Hace 1 hora
¡Aperitivo de suerte! Descubrí por qué nació 'La Previa' y qué número jugarle esta mañana
¿Por qué se creó “La Previa”?
¿Andás con el pálpito desde temprano? Te contamos que el sorteo de media mañana (10:15 / 10:30 hs) es un invento relativamente moderno. Se sumó a la grilla diaria para calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores, funcionando como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía. ¡A cruzar los dedos y jugarle a la suerte que arranca temprano!
Hace 1 hora
¡La joyita de la quiniela! Si le acertás a las 3 cifras, multiplicás tu apuesta por 600
💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?
¿Andás buscando un pálpito para el sorteo de hoy? Te contamos que si acertás las 3 cifras a la cabeza, ganás 600 veces lo apostado. ¡Así como lo leés! Por ejemplo, si jugaste $100, te llevás $60.000 de un saque. 💵 No es mala plata para arrancar la semana, ¿no? Jugale con fe y a cruzar los dedos para el próximo sorteo.
Hace 1 hora
¿Soñaste con un trueno de la siesta? ¡La Vespertina de hoy a las 18 hs te espera!
⏰ Sorteo Vespertina
¡Atención, apostadores! Esta tarde, puntual a las 18:00 hs, tenemos el sorteo de la Vespertina. Si estás con el pálpito de un número de la suerte, no te duermas: prepará tu jugada y cruzá los dedos. ¡Que la suerte te acompañe en este lunes 6 de julio!