El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) correspondiente a julio de 2026. Además del cronograma, el organismo confirmó un aumento del 2,15% en los haberes, que impactará en las prestaciones que reciben millones de beneficiarios durante este mes.

El SUAF está destinado a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados, beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) y personas que cobran la Prestación por Desempleo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por ANSES.

Cuándo cobrás el SUAF en julio de 2026

El calendario de pagos comenzará el 7 de julio y se organizará, como es habitual, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Las fechas confirmadas son las siguientes:

DNI terminados en 0: 7 de julio.

DNI terminados en 1: 8 de julio.

DNI terminados en 2: 13 de julio.

DNI terminados en 3: 14 de julio.

DNI terminados en 4: 15 de julio.

DNI terminados en 5: 16 de julio.

DNI terminados en 6: 17 de julio.

DNI terminados en 7: 20 de julio.

DNI terminados en 8: 21 de julio.

DNI terminados en 9: 22 de julio.

En tanto, las personas que cobran Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y perciben asignaciones familiares recibirán el pago el 8 de julio, sin importar la terminación del DNI.

De cuánto es el aumento del SUAF en julio

Durante julio, las asignaciones familiares se actualizan con un incremento del 2,15%, en línea con el mecanismo de movilidad vigente para las prestaciones sociales. Con esta actualización, la asignación por hijo correspondiente al primer rango de ingresos asciende a $74.033. Por su parte, la asignación por hijo con discapacidad alcanza los $241.041.

También aumentaron las asignaciones de pago único. Los nuevos valores son de $86.295 por nacimiento, $515.930 por adopción, $129.209 por matrimonio y $17.964 para la asignación por cónyuge.

Fechas de cobro para prenatal y maternidad

ANSES también informó el cronograma para quienes reciben la asignación por prenatal. Los pagos comenzarán el 14 de julio para los DNI finalizados en 0 y 1. Continuarán el 15 de julio para terminaciones 2 y 3, el 16 para 4 y 5, el 17 para 6 y 7, y finalizarán el 20 de julio para los documentos terminados en 8 y 9.

En el caso de la Asignación por Maternidad, el organismo indicó que los pagos estarán disponibles desde el 14 de julio para todos los beneficiarios, independientemente de la terminación del DNI.

Las asignaciones familiares aumentan este mes por la actualización mensual vigente de ANSES.

Cómo consultar la fecha y el monto de cobro

Los titulares del SUAF pueden verificar la fecha exacta de acreditación y el monto que les corresponde ingresando a Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Desde esa plataforma también es posible consultar las liquidaciones, verificar datos personales y realizar distintos trámites vinculados con las asignaciones familiares. ANSES recordó que las prestaciones de pago único se liquidan tomando como referencia el valor vigente al momento en que ocurrió el hecho que dio origen al beneficio.