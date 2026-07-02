El aumento de julio también alcanza a pensiones y otras prestaciones previsionales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de las jubilaciones para julio tras aplicar un aumento del 2,15% por la fórmula de movilidad. Con esta actualización, quienes perciben la jubilación mínima y cumplen con los 30 años de aportes verán incrementado su haber y, en caso de reunir los requisitos, también recibirán el bono extraordinario que mantiene el Gobierno.

Cuánto aumenta la jubilación en julio

El incremento de julio es del 2,15% y surge de la actualización mensual prevista por la actual fórmula de movilidad. El porcentaje toma como referencia la inflación correspondiente a mayo, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

La actualización alcanza no solo a las jubilaciones, sino también a las pensiones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones administradas por ANSES.

Cuánto cobra un jubilado con 30 años de aportes

Con el aumento ya aplicado, la jubilación mínima pasa a ser de $411.989,32 durante julio. Ese es el haber previsional correspondiente a quienes accedieron al beneficio con los 30 años de aportes exigidos por la normativa.

Además, quienes cobran el haber mínimo pueden acceder al bono extraordinario de hasta $70.000, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por ANSES. De esta manera, el ingreso total para un jubilado que percibe la mínima y recibe el refuerzo alcanza los $481.989,32 en julio.

Bono de $70.000: quiénes lo reciben

El bono extraordinario continuará vigente durante julio y se acredita de manera automática junto con la jubilación. No es necesario realizar ningún trámite adicional ni presentar documentación para cobrarlo.

El refuerzo está destinado principalmente a quienes perciben los haberes más bajos. A medida que aumenta el monto de la jubilación, el bono disminuye de forma proporcional hasta dejar de pagarse cuando se supera el límite fijado por ANSES.

El bono extraordinario se acredita automáticamente junto con el haber mensual correspondiente.

Cómo quedan la PUAM y las Pensiones No Contributivas

El aumento del 2,15% también impacta sobre el resto de las prestaciones previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a ser de $329.591,46, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) ascienden a $288.392,53, antes de la incorporación del bono extraordinario que corresponda en cada caso.

Quienes sean titulares de estas prestaciones también pueden recibir el refuerzo económico, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para su otorgamiento.

Cómo consultar el monto y la fecha de cobro

Los beneficiarios pueden verificar el detalle de su liquidación ingresando a Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde la sección de consultas es posible conocer el haber actualizado, comprobar si corresponde el bono extraordinario, revisar los descuentos aplicados y confirmar la fecha exacta de acreditación. La misma información también está disponible a través de la aplicación oficial del organismo para dispositivos móviles.