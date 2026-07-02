El seleccionador de Bosnia dice que los jugadores deben celebrar su trayectoria en el Mundial

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina - Estadio del Área de la Bahía de San Francisco, Santa Clara, California, EEUU - 1 de julio de 2026

El seleccionador de Bosnia, Sergej Barbarez, dijo que sus jugadores ‌deberían celebrar su ‌participación en el Mundial y mantener la cabeza alta a pesar de haber quedado eliminados del torneo tras la derrota sufrida el miércoles ante Estados Unidos.

• Bosnia y Herzegovina cayó por 2-0 ​ante los coanfitriones ⁠en los dieciseisavos de final, disputados ‌en San Francisco, en su ⁠primera participación en la ⁠fase eliminatoria de un Mundial.

• Bosnia empató con la coanfitriona Canadá, venció a Qatar y ⁠perdió ante Suiza en la fase ​de grupos, tras clasificarse ‌para este Mundial de ‌48 selecciones a través de la repesca, ⁠privando de una plaza a la excampeona Italia.

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• "Estoy muy orgulloso de ellos", dijo Barbarez sobre su equipo. "Este es el ​resultado ‌que debemos celebrar, no debemos estar tristes, porque esto forma parte de la vida, forma parte del fútbol, especialmente en una gran competición ⁠como esta".

• El partido contra Estados Unidos fue complicado, señaló, y su equipo cometió errores costosos, no logró crear ocasiones ni aprovechar el balón.

• Barbarez afirmó que estaba deseando que el equipo regrese a casa para ‌reunirse con la gente, y añadió: "Los mensajes de vídeo están muy bien, las llamadas telefónicas son estupendas, pero solo cuando estemos entre la gente comprenderemos lo bueno que ‌es esto, lo grande que es".

• "Aunque íbamos perdiendo por dos goles, se me llenó el ‌corazón de ⁠emoción al verlos", dijo. "Esto es realmente algo precioso, y ahora ​mismo soy el entrenador más orgulloso del mundo".

(Redacción de Martin Petty; edición de Peter Rutherford; edición en español de Paula Villalba)