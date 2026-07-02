El seleccionador de Bosnia dice que los jugadores deben celebrar su trayectoria en el Mundial

El seleccionador de Bosnia, Sergej Barbarez, dijo que sus jugadores deberían celebrar su participación en el Mundial y mantener la cabeza alta a pesar de haber quedado eliminados del torneo tras la derrota sufrida el miércoles ante Estados Unidos.
• Bosnia y Herzegovina cayó por 2-0 ante los coanfitriones en los dieciseisavos de final, disputados en San Francisco, en su primera participación en la fase eliminatoria de un Mundial.
• Bosnia empató con la coanfitriona Canadá, venció a Qatar y perdió ante Suiza en la fase de grupos, tras clasificarse para este Mundial de 48 selecciones a través de la repesca, privando de una plaza a la excampeona Italia.
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• "Estoy muy orgulloso de ellos", dijo Barbarez sobre su equipo. "Este es el resultado que debemos celebrar, no debemos estar tristes, porque esto forma parte de la vida, forma parte del fútbol, especialmente en una gran competición como esta".
• El partido contra Estados Unidos fue complicado, señaló, y su equipo cometió errores costosos, no logró crear ocasiones ni aprovechar el balón.
• Barbarez afirmó que estaba deseando que el equipo regrese a casa para reunirse con la gente, y añadió: "Los mensajes de vídeo están muy bien, las llamadas telefónicas son estupendas, pero solo cuando estemos entre la gente comprenderemos lo bueno que es esto, lo grande que es".
• "Aunque íbamos perdiendo por dos goles, se me llenó el corazón de emoción al verlos", dijo. "Esto es realmente algo precioso, y ahora mismo soy el entrenador más orgulloso del mundo".
(Redacción de Martin Petty; edición de Peter Rutherford; edición en español de Paula Villalba)